Cangas del Narcea homenajea a los serenos cangueses que velaron por Madrid

La figura de los serenos de Madrid, un oficio que fue desempeñado por numerosos cangueses emigrados a la capital, será recordada este sábado en un homenaje en Cangas del Narcea.

El acto está organizado por la concejalía de Cultura. La edil, Tania Rodríguez, señala que la razón del homenaje responde a que “más del 80% de los serenos de Madrid eran cangueses que emigraron a la capital. Nos parece importante recordar su figura y reconocer su papel en la historia tanto de Madrid como de este concejo”.

La jornada comenzará con una conferencia de Alicia Martínez Monteserín bajo el título “Serenos: su oficio, su vida”. En ella, Martínez Monteserín explicará la labor de los serenos en las calles y barrios madrileños y cómo era la vida de esos emigrantes cangueses en Madrid. La ponencia tendrá lugar en el Teatro Toreno a las 11:30 horas.

Tras conocer su historia, sobre las 13.00 horas, se procederá al descubrimiento de una placa conmemorativa en el ayuntamiento, que tendrá el fin de poner en valor este oficio.

“La placa estará ubicada justo en el acceso al patio del Ayuntamiento. Será así para abrir las puertas de su tierra a quienes un día se alejaron y se ganaron la vida abriendo puertas y velando por la seguridad de otros, además, como descubriréis en la jornada, tiene su historia”, apuntó Rodríguez.

Acto seguido, se realizará una visita a la exposición “Los serenos de Cangas del Narcea en Madrid”, que se podrá disfrutar en la Casa de Cultura. Se trata de una recopilación de fotografías y documentación que han aportado familiares de serenos.

“Queremos agradecer de corazón a quienes han facilitado este material. Desde la concejalía lanzamos un llamamiento a la ciudadanía para poner rostro, nombre y apellidos a esta historia y la respuesta ha sido abrumadora. Ha sido realmente emocionante”, concluyó la edil de Cultura.