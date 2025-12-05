Santa Bárbara bajo la lluvia y el luto: Cangas del Narcea recuerda a los siete mineros muertos en un año "terrible"

Una celebración de Santa Bárbara marcada por el duelo y el luto es lo que se vivió en Cangas del Narcea. La festividad de la patrona de los mineros estuvo este año especialmente marcada por el dolor debido a los dos accidentes mortales que se produjeron en las minas de Cerredo (Degaña)y Vega de Rengos (Cangas del Narcea), en esta última hace tan solo dos semanas, que se cobraron la vida de siete mineros, uno de ellos cangués.

La lluvia estuvo presente durante todo el día en Cangas del Narcea y no dio tregua para celebrar la procesión tal y como estaba prevista y la ofrenda floral en la estatua del minero. No obstante, el homenaje a los mineros fallecidos se realizó en la carpa situada al lado de la basílica. Tras la misa, la imagen de Santa Bárbara salió a hombros de los mineros bajo una intensa lluvia y con un corto trayecto llegó a la carpa donde esperaba la gente para participar del sentido homenaje.

Silencio, salvas y música para honrar a los fallecidos

El recuerdo estuvo muy presente en el acto que presidió Adolfo Uría, quien comenzó recordando "el terrible año" que fue 2025 para la minería con la pérdida de siete mineros en el tajo. "Por desgracia tenemos que ver como otros siete compañeros dejan sus ilusiones y su vida en el ‘furaco’, es muy duro y muy triste, el mejor homenaje es hacerles aquí este humilde homenaje", destacó. Seguidamente, nombró a los siete fallecidos: Jorge Carro, Rubén Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio, David Álvarez, Óscar Díaz y Anilson Soares de Brito. Tras ello, dio paso a un minuto de silencio, que rompió una docena de salvas con barrenos en honor a los fallecidos.

Como cada año, Uría fue el encargado de entonar una canción compuesta por él mismo para la ocasión acompañado por el gaitero Iván Rodríguez. Este año el título fue "Qué tristezas da la mina", en referencia a los dos accidentes mineros vividos en el Suroccidente. Comenzó entonando: "Qué tristezas da la mina cuando mueren compañeros, se nos rompe el corazón". Tras la sentida interpretación, llegó el momento de una pequeña descarga de voladores, que cerró el acto de homenaje y recuerdo a los mineros fallecidos.

Difícil decisión de la sociedad de festejos

La sociedad de festejos de Santa Bárbara, presidida por Juan Carlos Gómez, "Tito Cabanal", organiza un evento que tiene el objetivo de servir de homenaje a los mineros que dedicaron "toda su vida a la mina" y, sobre todo, a quienes la perdieron por su causa, tanto en accidentes como con enfermedades como la silicosis.

El mantenimiento de los festejos, dos semanas después del trágico accidente minero en el concejo, despertó críticas. El colectivo explica que fue una decisión muy difícil de tomar y que se llevó a votación saliendo por mayoría mantener también la parte más festiva de la programación por las pérdidas económicas que supondría su cancelación. "A tan solo dos semanas las pérdidas económicas que se generarían harían difícil poder recuperarla en los próximos años", expone Gómez, que recuerda que la sociedad, con más de dos décadas de historia, siempre luchó por mantener la tradición "para recordar que somos una cuenca minera y que aún tiene una mina abierta".

“Es un año difícil para el sector y para todos, lo que pasó nadie lo quiere, pero, aunque estemos de luto hay que conmemorar a nuestra patrona”, asegura Pipo Aumente.

Lino Rodríguez, uno de los encargados de llevar a hombros a la patrona, añade que es una festividad importante para el concejo: “La minería lo fue todo para Cangas y es una pena que se empeñaran en acabar con ella”.