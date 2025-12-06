Un viaje literario que va del pequeño universo de la niñez al descubrimiento del mundo entero es la propuesta Xosé María Rodríguez en “Carreiros de la vida”

“Carreiros de la vida” es el último libro del escritor cangués Xosé María Rodríguez (Bimeda, 1956), donde su localidad natal tiene un importante peso. La historia la componen una treintena de pasajes narrativos que van recorriendo el transcurrir natural de la vida, que en su caso partió del pueblo cangués de Bimeda. “Si la vida es un carreiro de ida y vuelta, yo siempre vuelvo a Bimeda”, afirma el autor, para quien su pueblo es su referencia. “Siempre digo que los que saben hacia dónde van es porque saben de dónde vienen, y yo nunca me quiero olvidar de dónde vengo”.

De hecho, Rodríguez insiste en que para él Bimeda es “el centro del mundo”, un lugar desde el que comprender lo universal: “Desde un sitio tan pequeño, como puede ser un pueblo, tú puedes plantearte que las cosas pueden ser muy universales. En mis libros, desde el primero, siempre aparece Bimeda por algún sitio. Es como si fuera para mí la capital del mundo”.

Xosé María Rodríguez firma un libro durante su presentación en Cangas. / R. D. Á.

Los treinta pasajes que componen el libro mezclan memoria, narrativa y elementos de fantasía. Además, están organizados en tres secciones que recorren simbólicamente las etapas de la vida.

La primera parte, “Aquel pequeño mundo”, reúne recuerdos de la infancia en Bimeda, “cuando crees que todo acaba y empieza ahí”, explica. Son textos cargados de imaginación y mirada infantil: “Son pasajes narrativos que tienen tintes biográficos, pero están aliñados de fantasía, de ficción”.

La segunda sección, “Otros mundos”, traslada al lector a la adolescencia en Cangas del Narcea, con escenas del instituto, las primeras amistades y “las experiencias que ensanchan el mundo del joven que deja atrás la aldea”.

Por último, “El mundo entero” aborda la etapa adulta y la apertura a un horizonte universal. “Es cuando adquieres un componente más universalista y te das cuenta de que el mundo es inmenso y de que las vivencias que puedes vivir en él son extensas”, reconoce.

Para Rodríguez, el libro “es como la vida misma”, un recorrido que “empieza con más ilusión y fantasía”, y que avanza hacia una mirada más realista. Y añade una reflexión sobre el peso de la memoria: “Los recuerdos de la memoria van almacenando cosas, pero muchas veces, al cabo del tiempo, tú crees que todo lo que estás contando es verdad. Yo creo que están aliñados de cantidad de cosas que, a fuerza de repetirlas, crees que son verdad, pero ya son medio verdad o medio mentira”.

Presentación en Cangas y edición bilingüe

El libro, editado por Trabe, vio la luz a principios de otoño y su primera presentación pública fue precisamente en Cangas del Narcea, donde el autor destaca que existe una gran tradición cultural: “En Cangas hay una cultura literaria muy amplia”. En unos días, el 12 de diciembre, el libro viajará a Madrid, donde se presentará en el Centro Asturiano.

“Carreiros de la Vida” se publica en asturiano occidental y ofrece, además, una particularidad que el autor considera importante: incluye un código QR que permite descargar la versión en castellano.

Otras publicaciones

Xosé María Rodríguez es autor además de “Nueite de filandón” (1982), “Xuan Canas, nial d’alcordanzas”, “Tiempos de nublina”, “Amores ya desencantaos”, “La semiente”, “El cantu’l gallu”, un libro recopilatorio de la colección de artículos publicados en el suplemento de La Nueva España “La Nueva Quintana”.

Con su nuevo libro, Xosé María Rodríguez vuelve a los caminos de su vida y, como siempre, al punto de partida: “Sin Bimeda sería difícil saber moverme en el mundo”.