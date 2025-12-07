Cangas del Narcea rinde homenaje al oficio perdido de los serenos de Madrid: ocho de cada diez eran del concejo (y esta es la razón)

Avelino Fernández, natural de la localidad canguesa de El Cabanal, fue uno de los muchos emigrantes de Cangas del Narcea en Madrid que desempeñó el oficio de sereno. Este sábado, a sus 91 años, regresó junto a su sobrino Javier Fernández, de la capital a su concejo natal para formar parte del homenaje que el Ayuntamiento cangués quiso rendir a estos vecinos que velaron por las calles de la capital durante las noches. No en vano, se calcula que más del 80 por ciento de los serenos de Madrid procedían de este concejo asturiano.

Su recuerdo de alrededor de 30 años ejerciendo de sereno en las calles Granada y Juan de Urbieta es bueno: "Fue una profesión bonita, lo pasé muy bien". Lo que no olvida es la relación con los vecinos. "Me apreciaban muchísimo, me tenían como de la familia y cualquier cosa que necesitara eran voluntarios para ayudarme, tenía muchas amistades", rememora.

Alicia Martínez durante la ponencia. / D. Álvarez

Las anécdotas que atesora de las noches velando por la seguridad de las calles de Madrid son infinitas. "Muchas agradables, pero luego había otras preocupantes, como cuando alguien quería hacerte daño, pero como uno era joven, me mantenía firme y decía: 'Cuidado, no pases de aquí, que no vas a hacer nada'", rememora.

Asegura que una de sus costumbres era además de abrir la puerta del portal acompañar al vecino hasta el ascensor y no se iba hasta que este no llegaba a su piso. "Eso era algo que me agradecían muchísimo", reconoce.

Para ser sereno se tenía que comprar la plaza. A Avelino Fernández le costó 125.000 pesetas (751 euros), una pequeña fortuna para la época, y para conseguirla tuvo que pedir dinero prestado a amigos y devolverlo con intereses. Ese pago le daba acceso a un oficio muy duro, en el que vivían de propinas y sin ningún tipo de seguridad social, sino que tenían que recurrir a un seguro privado. Además, se tenía que completar con un segundo trabajo diurno. En el caso de Avelino Fernández, fue conserje de unos de los edificios de la calle Granada.

"Llegué a trabajar con 40 de fiebre para no dejar a los vecinos sin atender y cuando me cogía vacaciones por mi cuenta para venir a Cangas tenía que dejar un sustituto", señala.

Una placa en homenaje a los serenos

Al ser el único sereno asistente al acto, se le concedió el honor de descubrir la placa en recuerdo a su oficio junto al alcalde, José Luis Fontaniella, y a Alicia Martínez Monteserín, hija de sereno que fue la impulsora del reconocimiento y la encargada de dar una ponencia sobre la historia y la vida de los serenos. "Tenía ganas de que se les rindiese homenaje a estos mozos que dejaron su casa en Cangas para pasar las noches guardando las calles de Madrid, cuidando de los negocios y del descanso de los vecinos, pienso en ellos como cuidadores de sueños", señaló.

Asistentes a la inauguración de la exposición sobre los serenos. / D. Álvarez

Martínez Monteserín comenzó explicando por qué tantos cangueses acabaron siendo serenos en Madrid y el vínculo está en los Condes de Toreno, la familia noble originaria del concejo. Contó como el octavo Conde de Toreno, José María Queipo de Llano, era el Ministro de la Gobernación en 1834 cuando se creó la figura del sereno y como hacía falta gente para cubrir esas plazas "se hizo un llamamiento a los mozos de Cangas del Narcea para empezar a cubrirlas y a partir de ahí ya fue el efecto llamada el que hizo que los chicos que acababan la mili y no eran el mayorazgo se fueran a Madrid a trabajar de Sereno, igual que en otros concejos la salida fue emigrar a América", detalló la ponente.

Condicionaba la vida familiar

En su caso, su padre fue sereno desde que acabó la mili. Era el cuarto de cinco hermanos del pueblo de Escrita y todos fueron serenos en algún momento de su vida. En su ponencia repasó la historia del oficio, pero también el tipo de vida que llevaba un sereno y su familia, que se veía condicionada por el horario nocturno de este trabajo.

Entre el público asistente al acto había numerosos familiares de serenos que acudieron desde diferentes puntos, muchos de ellos de Madrid. María García Méndez, fue de las que llegó de Madrid, y compartió con los asistentes como ella con 13 años junto a su madre, Sofía Méndez, fueron serenos por una noche. Su padre se había puesto enfermo repentinamente sin tiempo a entregar las llaves en el Ayuntamiento, así que ellas tuvieron que salir a la calle para no dejar a los vecinos desatendidos. "Salimos hasta las cinco de la mañana, hacía un frío de muerte y recuerdo que a lo largo de la noche abriríamos una docena de puertas porque ya era en una época en la que la gente ya llevaba su llave y había porteros automáticos", rememoró orgullosa de su vivencia.

En 1974 se decretó la posibilidad de que los serenos se integrasen en las plantillas del Ayuntamiento madrileño de forma voluntaria, acabando muchos de ellos siendo policías municipales. Como fue el caso de Avelino Fernández, que se jubiló ejerciendo dentro de la unidad especial de tráfico.

Además del homenaje, se inauguró la exposición "Los serenos de Cangas del Narcea en Madrid" en la Casa de Cultura. Una muestra compuesta por una recopilación de fotografías y documentación aportadas por familiares de serenos.