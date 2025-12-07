Ilusión infantil para dar la bienvenida a la Navidad en Cangas del Narcea

León Molina Bello, de seis años, fue el encargado de encender la Navidad en Cangas del Narcea. Lo hizo acompañado de su familia, especialmente de su hermana India Molina Bello, de 3 años. Ambos participaron en el sorteo para poder tener el privilegio de accionar el botón que encendería la ilusión navideña en la plaza del Ayuntamiento.

El sorteo se realizó pocos minutos antes de las 19.30 horas y a él que se sumaron numerosos niños que durante toda la tarde disfrutaron de las actividades organizadas por el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Profesionales y Autónomos del Suroccidente Asturiano (Apesa).

“Era la ilusión de mi vida”, reconocía León al ser el agraciado. Sus padres aseguraban que a los dos hermanos les encanta la Navidad, especialmente a él estaba incluso nervioso en el momento del sorteo deseando que le tocase dar al botón de encendido. Finalmente, su deseo se hizo realidad y junto a su hermana pudo dar el pistoletazo de salida a la Navidad en su pueblo.

Como en todo evento cangués, no pudo faltar la pólvora y el paso al encendido lo dio el disparo de una docena de barrenos. Acto seguido, la plaza del Ayuntamiento se iluminó con un árbol de luz y las decoraciones situadas en el balcón de la Casa Consistorial.

Como siempre, el principal atractivo de la decoración navideña se sitúa en el céntrico parque de la Reguerala, y consiste en una gran bola de Navidad, este año verde, que desde su encendido no paraba de recibir visitas para hacerse fotos. De las calles cuelgan diferentes motivos y llama especialmente la atención la calle Mayor, decorada con una serie de camellos y unas guirnaldas de luces.

“No tendremos las mejores luces, pero al final en las actividades navideñas se piensa mucho en los niños, esta tarde se organizó para ellos y es una pasada, con los mínimos recursos y al final se hizo una tarde que disfrutaron mucho”, valora Anabel Bello, madre de León e India.

Desde las cuatro y media se pudieron disfrutar de diferentes actividades infantiles a la espera de la llegada del encendido tres horas después. Pintacaras, juegos, bailes y una gran chocolatada animaron la tarde, en la que también participaron unas duendes que se encargaron de toda la animación infantil.

“Las familias respondieron muy bien, hubo mucha afluencia y los niños se tomaron el encendido con mucha ilusión y eso mola porque para eso se hace, para ver esas caras de ilusión”, asegura la edil de Festejos, Alba García, quien también quiso concienciar a visitantes y vecinos sobre el cuidado de la decoración, ya que en años anteriores hubo actos vandálicos que obligaron a retirar luces y decoraciones.

“Se trabaja duro para intentar ponerlo lo más guapo posible, pero ya no podemos poner nada al alcance de las personas para evitar destrozos y eso es dar un paso atrás”, lamenta la concejala.