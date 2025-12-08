El cementerio de Tebongo estrena accesos: más espacio para maniobrar y un aparcamiento en condiciones

El cementerio de Tebongo, en Cangas del Narcea, estrenará accesos para mayor comodidad de los usuarios de este espacio. La concejalía de Obras y Medio Rural ha invertido 46.803,55 euros en estas obras que "se encuentran en fase de ejecución, mejorarán la seguridad del tráfico rodado y dotarán al camposanto de un amplio espacio de aparcamiento".

“Los vecinos nos habían trasladado la necesidad de intervenir en este acceso debido a la estrechez del vial y, especialmente, de una de las curvas que dificultaban el acceso rodado. Además, nos pedían adecuar el espacio anexo para mejorar las posibilidades de aparcamiento”, explica el edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez.

Giro complicado

El consistorio explica que "las actuaciones consisten en una limpieza del camino que incluye el desbroce y la tala de árboles, para abordar un aumento en la anchura del camino de medio metro". Además, añaden, "se aprovechará la obra para mejorar el radio de giro en la curva final y se colocará la correspondiente barrera metálica de seguridad". Por último, precisa Medio Rural, "se contempla la adecuación de la explanada para aparcamiento al lado del cementerio".

El edil cangués defiende el apoyo del Gobierno local a las necesidades de la zona rural: "Antes de final de año se abordará también el hormigonado de caminos interiores de Sillaso que, en su día, quedaron pendientes de ejecución suponiendo un claro perjuicio para los vecinos".