El Narcea mantiene su buena racha con una nueva victoria ante el Gozón

El Narcea recibió en casa al Gozón Club de Fútbol logrando marcar el único gol del partido, que le dio la victoria. El autor fue Pedro Sierra, pero se hizo esperar hasta el minuto 90.

En el inicio del partido los dos equipos se mantuvieron bastante igualados generando ocasiones que, sin embargo, no llegaron a materializarse. Andrés Linde, entrenador del Narcea, asegura que en el minuto 25 lograron controlar el partido, pero se falló un penalti justo antes de irse al descanso.

“En el segundo tiempo, a pesar de que el marcador no se abrió hasta el minuto 90, fuimos ligeramente superiores, creando muchas ocasiones y haciendo un gran fútbol en algunos momentos”, señala Linde, que celebra la buena racha que está teniendo el conjunto con cinco partidos sin perder, de los que cuatro logró la victoria y en uno un empate.

“Tenemos que seguir trabajando, el domingo jugamos contra el colista y tenemos que prepararlo con mucha ilusión”, asegura el entrenador, que considera que “, todo lo que se sume en esta primera vuelta nos va a venir muy bien de cara a la segunda y a intentar conseguir objetivos, el primero salvara la categoría bien y a partir de ahí ya se verá hasta donde se llega”.