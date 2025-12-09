La agenda cultural que no te puedes perder esta semana en Cangas (y llega cargada)

Esta semana Cangas del Narcea está cargada de propuestas culturales para todos los públicos. La primera será este miércoles con la actuación del grupo Maliayo Teatro, de Villaviciosa, que pondrá en escena la obra "Los colores del miedo". La actuación será a las 20:00 horas en el teatro Toreno.

El viernes 12 tendrá lugar la gala solidaria "El juguete educativo", que corre a cargo de Cruz Roja y que plantea una entrada-donativo de 5 euros. Los fondos de la gala irán destinados al Proyecto del Juguete Educativo, cuyo objetivo es "la compra de juguetes nuevos a los niños y niñas que se encuentran en riesgo de exclusión social. La gala, posible gracias a la colaboración de muchas personas y colectivos, incluye también la presentación del libro "Las aventuras de Abel", de Belinda Álvarez.

Sábado de compras y música

Por otro lado, el sábado 13 tendrá lugar la celebración del mercadillo navideño. Será en el local parroquial, de 10:00 a 14:00 horas y contará con animación musical en la plazoleta del Julter. A las 12:00 horas habrá un vermú musical con la participación de los niños del aula coral infantil. En esta actividad colaboran Flores La Plaza, Petit Pop y Kilika Santa.

Además, el Serviciu de Normalización L.lingüística de Cangas organiza la VI Entama la Nueite, una cita muy especial para los amantes de la música tradicional. A las 18:00 horas tendrá lugar un taller de xotas a cargo de Raquel Vega. Esta cita exige inscripción previa. Después, a partir de las 20:00 horas en la casa de cultura será la quedada para cantar y bailar.