Formación Profesional como motor contra la despoblación: el IES cangués estrena estudios para generar oportunidades de quedarse y de atraer estudiantes a Cangas

El instituto de Cangas del Narcea busca ser un actor más en la lucha contra la pérdida de población en el Suroccidente. Por ello su equipo directivo, con el cangués Adrián González al frente, y en general el claustro de profesores tienen claro que el centro debe apostar por ampliar la oferta de formación profesional (FP). La consideran clave para evitar la pérdida de matrícula del centro, derivada al descenso de población joven en el concejo, y además aseguran que es una oferta formativa que presta un servicio a la población, al darle la posibilidad de mejorar su empleabilidad.

Trabajando en esa idea, el centro educativo consiguió que la Consejería de Educación, a final del curso pasado, decidiera aprobar dos nuevas formaciones en Cangas del Narcea, que están a punto de finalizar su primer trimestre. Se trata del Ciclo Formativo de Grado Superior en Higiene Bucodental y el Ciclo Formativo de Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre.

Cambio de la estructura de la FP

El director y la jefa de estudios, Mariam Rodríguez, se muestran muy agradecidos a la Consejería por implantar unas formaciones que se llevaban tiempo solicitando. Cuentan que la petición llevada ante la Administración regional respondía a una necesidad de rediseñar la estructura de la formación profesional del instituto, que carecía de grados superiores y contaba con cuatro de grado medio.

"No había una línea de continuidad, si el objetivo es fijar población en estos territorios no tiene sentido que no hubiese formación superior, creemos que lo interesante es que alguien tenga la oportunidad de empezar por un básico o medio y completar su formación con un superior", detalla Adrián González.

A través de la Comisión de Coordinación Pedagógica, en la que se reúnen los jefes de departamento del instituto, se acotó el tipo de formación que encajaría mejor en el centro apostando por la rama sanitaria, ya presente con el ciclo de Grado Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería. Además, se decidió demandar una formación novedosa para el centro relacionada con un potencial nicho de mercado en la zona como es el turismo activo.

Alta demanda de formación sanitaria

"La rama sanitaria funciona muy bien, es de los más demandados en Asturias y aquí el de Cuidados Auxiliares de Enfermería siempre tiene mucha matrícula, así que la idea era dar la oportunidad a quienes lo realizaron de poder continuar con una formación superior, que les permita poder dar el salto a una carrera si así lo quieren", detalla Mariam Rodríguez. De ahí, que se eligiese el ciclo de Higiene Bucodental y que resultase un éxito, ya que en poco tiempo se completaron las 25 plazas.

Falta de promoción

Pensando en las posibilidades del desarrollo turístico de la zona se eligió el Ciclo Formativo de Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre. "Tenemos un entorno natural privilegiado y existe una estructura de servicios con alojamientos, así que vimos interesante ofrecer una formación para quienes realizan actividades de turismo activo y para que estas puedan aumentar", destaca el director. Para este primer curso solo se han inscrito siete alumnos, algo que achacan al poco tiempo que tuvieron para promocionarlo, puesto que el anuncio de la llegada de los nuevos grados se realizó a mediados de junio.

"El ciclo de higienista se promocionó solo, porque hay muchas personas en la zona con la formación de Cuidados Auxiliares, pero el otro es una rama nueva que necesitaba darse a conocer y no tuvimos tiempo de anunciarlo prácticamente", detalla González, que confía en que con vistas al próximo curso ya haya más interesados en formarse en una titulación que prepara a los estudiantes para organizar, conducir y dinamizar actividades físico-deportivas en el medio natural y que sus salidas profesionales se vinculan tanto al turismo activo, como al ocio educativo.

De Oviedo a Cangas para estudiar

Entre los actuales estudiantes, Sergio González Ruiz se desplazó de Oviedo a Cangas del Narcea para poder cursar el ciclo, ya que en los centros que tenía más cercanos las matrículas estaban completas. Tenía claro que quería formarse en este ámbito y no dudó en trasladarse, descubriendo un lugar en el que incluso se plantea la posibilidad de emprender. "Aquí se vive muy bien, me gusta estar en contacto con la naturaleza, aquí tengo lo que necesito", detalla.

Precisamente, atraer estudiantes de otras zonas es uno de los objetivos que en el instituto cangués creen que se puede conseguir apostando por ampliar la formación profesional. Además, recuerdan que el concejo cuenta con el servicio de Escuela Hogar, que ofrece a los estudiantes un recurso económico de alojamiento para facilitar su desplazamiento.

Haciendo uso de ese servicio está Lucía Barrero, estudiante del ciclo sanitario que también se desplazó de Oviedo a Cangas para poder estudiarlo, al encontrarse con matrículas completas en los institutos más céntricos.

"una gran oportunidad para Cangas"

No obstante, la mayoría de las estudiantes de esta formación son de la zona, que han visto la posibilidad de completar sus estudios sin la necesidad de dejar su casa. Es el caso de Elsa Menéndez, que tiene claro que su sitio está en Cangas. Hace cinco años estudió Cuidados Auxiliares de Enfermería y cuando vio la nueva formación se apuntó "porque es de lo que realmente quiero trabajar y es una gran oportunidad que lo tengamos en Cangas, porque yo apuesto por quedarme aquí".

Con las nuevas incorporaciones formativas, la estructura de la formación profesional en el IES Cangas del Narcea se compone de Formación Profesional Básica en la rama de Automoción, cuatro ciclos de grado medio: Cuidados Auxiliares de Enfermería, Electromecánica de vehículos, Gestión Administrativa y Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre; además del grado superior en Higiene Bucodental. En total, suman 115 estudiantes. No obstante, el instituto cangués no se conforma y se marca entre sus objetivos de futuro el poder seguir ampliando la oferta formativa.