"Pedimos unas condiciones laborales dignas", clamor de los facultativos de los hospitales comarcales de Cangas del Narcea y Jarrio

"No pedimos nada del otro mundo, solo unas condiciones laborales dignas para poder hacer bien nuestro trabajo". Es la voz de la doctora Helena González, adjunta de primer año en el servicio de Digestivo, y una de las participantes en la concentración celebrada este mediodía a las puertas del hospital Carmen y Severo Ochoa, en Cangas del Narcea. También en el centro de referencia del Noroccidente, el hospital de Jarrio, hubo concentración en el marco de la huelga médica de cuatro días convocada a nivel nacional.

Esta joven profesional pone el acento en la obligatoriedad de realizar guardias de 24 horas y en la existencia de unas agendas demasiado cargadas. "Son condiciones que yo desconocía antes de estudiar Medicina. En mi caso, no hago demasiadas guardias, pero hay compañeros con seis o siete al mes. Haces la guardia, que son horas fantasma, que no computan para la jubilación y después solo tienes un descanso de un día. Son condiciones duras", explica.

Comprensión de los pacientes

Estos problemas se acentúan en hospitales comarcales como el del Suroccidente donde el personal es escaso. "Aquí no podemos prescindir de nadie", precisa. En este sentido, explica que, atendiendo a los números, se puede pensar que la huelga en Cangas tuvo baja incidencia. Sin embargo, añade que "al tener plantillas reducidas, casi todos somos servicios mínimos". Así que la mayor parte de los facultativos han asistido al trabajo, aunque se han ocupado de hacer una labor de concienciación para explicar las razones de la huelga a los pacientes. "La mayoría nos entienden y desconocían nuestra situación", apunta esta doctora que compagina la atención en Cangas con el HUCA.

"Apoyo casi total"

Por otro lado, en el hospital de Jarrio, centro de referencia para el Noroccidente, se repite una situación similar, ya que hay muchas especialidades médicas unipersonales. Los médicos consultados coinciden en que el apoyo en Jarrio es "prácticamente total", como se pudo ver en la pegatina de servicios mínimos que lució durante la jornada buena parte del personal médico.

En Jarrio dan cuenta de la suspensión de parte de la actividad programada en quirófanos y también de algunas consultas. Si bien algunas fuentes consultadas expresan su malestar por el hecho de que la gerencia del centro plantee como urgencias cosas que no lo son, por lo que no se descarta que haya una reclamación futura por estos hechos.