Cómo ayudar a un paciente de ictus a levantarse, caminar o vestirse: el hospital de Cangas del Narcea publica una guía que lo explica paso a paso
El libro “muy visual y práctico” fue creado por la Unidad de Neurorrehabilitación para ayudar a los pacientes a recuperar su vida diaria
Una guía que recoge pautas básicas sobre los cuidados y el apoyo que necesitan los pacientes que han sufrido un ictus, para facilitar la recuperación de la movilidad, acaba de ser publicada por el hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea. Los profesionales de la Unidad de Neurorrehabilitación han sido los encargados de elaborar el manual, para lo que han contado con la participación de un paciente, de tres alumnas del instituto cangués y de la ilustradora local Ana Álvarez Rodríguez, que ha hecho que las instrucciones sean visuales.
El libro busca orientar sobre los cuidados y las normas posturales que deben adoptarse para facilitar la recuperación de los pacientes y su reincorporación a la vida diaria y está dirigido tanto a los propios pacientes como a familiares y cuidadores.
“Es un volumen muy visual y práctico, que informa sobre pautas posturales que deben seguirse con el paciente en la cama, para ayudarle a caminar, subir y bajar escaleras; levantarse y sentarse de una silla común o de ruedas, vestirse y desvestirse, entre otras”, detallan fuentes de la Consejería de Salud.
Además, todo ello se apoya en el material gráfico diseñado por Ana Álvarez Rodríguez, lo que facilita “la compresión de las pautas”.
Entre las recomendaciones se incluyen directrices generales básicas, como la dirigirse al paciente por el lado afectado para que reciba todos los estímulos por esa zona, evitar su sobreprotección y hacer una adaptación del entorno domiciliario mediante la retirada de alfombras y la colocación de pasamanos.
También proporciona información sobre productos de apoyo para el baño o la alimentación y aconseja medidas para que las personas afectadas puedan moverse con comodidad.
La Consejería de Salud recuerda que el ictus es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo y que Asturias se sitúa “entre las comunidades españolas con mayor incidencia y mortalidad”.
