Los comerciantes de Cangas preparan una Navidad "de película" y estrenan una ruleta sorpresa para premiar las compras
"Nosotros damos vida a los pueblos y generamos unión vecinal, no los paquetes que llegan a la puerta de casa", señala el presidente de Apesa, que anima a confiar en el comercio local
La Asociación de Profesionales y Autónomos del Suroccidente Asturiano (APESA) acaba de poner en marcha una "Navidad de película" en Cangas del Narcea. Es el lema de la campaña navideña con la que buscan incentivar las ventas en el comercio local en la época más especial del año.
El presidente de Apesa, Óscar Arbas, explica que este año han apostado por diversificar la actividad en lugar de apostar por un evento central, con esta idea, ofertarán actividades salpicadas durante toda la Navidad. Habrá conciertos, talleres y diferentes propuestas y también se vuelve a repetir el ya tradicional sorteo de Navidad. Por cada compra de veinte euros en el comercio, los clientes recibirán un boleto para el sorteo, que deberán depositar en uno de los dos buzones de los deseos.
Además, otra de las novedades de este año es la incorporación de una ruleta sorpresa y móvil, que aparecerá los martes y jueves en diferentes enclaves de la villa y que ofrecerá premios directos. La ruleta se colocará coincidiendo con la proyección de una película en la ludoteca municipal, de ahí el lema de la "Navidad de película". La idea es que las familias puedan dejar a los más pequeños viendo una película navideña para escaparse a realizar las compras navideñas.
Una tirada por 15 euros
Por cada 15 euros de compras en alguno de los locales asociados de Apesa se dará opción a una tirada en esta ruleta. Se estrenó este martes en la céntrica plaza Rafael Rodríguez y con un premio gordo especial: dos noches en el céntrico hotel Molinón. La próxima aparición de la ruleta será el jueves.
El presidente de Apesa, Óscar Arbas, defiende que la presente campaña busca generar mucha actividad y variada en el centro de Cangas. El reto de los comerciantes es mayúsculo, pues trabajan para conseguir que la gente confíe más en el comercio local.
"Con la pandemia, la gente aprendió a hacer la compra por Internet y ahora nos toca mentalizar de que el comercio local es importante para las familias y para los pueblos. Nosotros damos vida a los pueblos y generamos unión vecinal, no los paquetes que llegan a la puerta de casa", señala Arbas, que confía en que la propuesta de Apesa para este año guste a los cangueses.
