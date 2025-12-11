El Prestoso Fest recibe en Valencia el galardón como "Mejor iniciativa musical del año"
El jurado de los TIIM Awards tuvo en cuenta su "esfuerzo innovador", integrando la música en vivo con rutas por parajes naturales y espacios culturales del concejo
El Prestoso Fest, de Cangas del Narcea, se vistió de gala este miércoles para asistir a la entrega de premios TIIM Awards que concede por primera vez la Asociación de Promotores Musicales de la Comunidad Valenciana. El festival que cada verano toma el prao de Las Barzaniellas se llevó el premio a mejor "Iniciativa Turística Musical del Año", subrayando su "esfuerzo innovador" y su capacidad para integrar "la música en vivo de manera innovadora, combinando las actuaciones con rutas por parajes naturales, catas en bodegas o muestras de alfarería de la zona".
La organización agradece este reconocimiento que tuvo lugar en el Roig Arena de Valencia. El Prestoso competía en la categoría de "Iniciativa Turística Musical del Año", que premia a empresas del sector turístico "que han integrado la música en vivo de manera innovadora en sus propuestas". En esta categoría el Prestoso Fest se medía con el Festival Pirineos Sur, de Sallent de Gállego (Huesca), con el Festival Ribeira Sacra (Sober, Lugo) y el festival Sierra Sonora de Viniegra de Abajo (La Rioja).
"Este galardón se une a otro reconocimiento, por parte del prestigioso Observatorio de la Cultura, que ya en 2024 lo incluyó entre los mejores proyectos culturales en el medio rural. Y es que el precioso paraje de Las Barzaniellas en Cangas del Narcea y el patrimonio, cultura y gastronomía del Suroccidente de Asturias son clave en la personalidad de esta cita", señalan los organizadores, satisfechos por el tirón de un festival que en la última edición reunió a alrededor de 5.500 personas y a una veintena de bandas.
El Festival cangués ya prepara su siguiente edición, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de agosto. Además, ya han avanzado a alguno de los grupos que participarán como "Él mató a un policía motorizado", "Rufus T. Firefly", "Nadadora" o "Axolotes Mexicanos".
