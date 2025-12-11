La violinista canguesa Belinda Álvarez vuelve a unir su faceta musical con la de escritora: un libro de diez cuentos con nanas compuestas por ella

La violinista canguesa, Belinda Álvarez, sigue escribiendo y desarrollando esa faceta de escritora de literatura infantil que despertó en ella con la llegada de la maternidad y la pandemia. Publicó su último libro de la trilogía “La leyenda de los Xilem” el año pasado, dirigida a un público infantil y juvenil, y este año llega con una propuesta diferente, un libro de diez relatos, enfocado a edades de entre cuatro y nueve años.

“Es un libro más cortito, de diez historias, pensadas para ser leídas al niño justo antes de dormir, además cada historia va con una nana al final del cuento”, detalla la artista. De nuevo, sus vivencias como madre son las que le han inspirado para crear su nuevo libro: “Las aventuras de Abel”.

Cuenta que la idea le surgió “de una forma muy personal, porque mi hijo está obsesionado con los sueños y cuando tiene uno quiere que se lo apunte”. Y aunque no son los sueños del pequeño de la casa los que se reflejan en el libro, sí se basa en esa fascinación por las historias que tiene su hijo y que le acompañan mientras duerme.

“Las historias que recoge el libro son muy sencillas, muy cotidianas y que tienen valores como el de las emociones, autoconfianza, fantasía, sensibilidad… Todas tienen una moraleja”, explica la autora. Añade además que “al final son historias que están inspiradas en el día a día con mi hijo”.

Como ya había hecho en los libros de su trilogía, su faceta musical se plasma en sus creaciones literarias. En este caso, cada una de las 10 historias va acompañada con una nana compuesta e interpretada por ella. Son canciones con letra en la que se recoge la historia de cada relato y a las que se puede acceder a partir de un código QR que se encuentra al final de cada uno de los cuentos.

Presentación en la Gala solidaria

Este viernes, 12 de diciembre, se realizará la presentación del libro, que en esta ocasión se incluye dentro de la Gala Solidaria “El juguete educativo”, que organiza Cruz Roja y cuyas entradas se pueden recoger en la sede de la entidad con un donativo de cinco euros.

La presentación musical del libro de Belinda Álvarez será la encargada de abrir la gala, que contará con más actuaciones musicales. En la presentación, como ya ocurrió en la de sus anteriores libros, la autora estará acompañada por la maestra Sandra Flórez y tres jóvenes lectores de sus libros, Martín Álvarez, Mauro Cespón y Ángel Menéndez. Además, interpretará cinco de las canciones que aparecen en el libro y lo hará acompañada por otros artistas cangueses: el grupo de música tradicional “Lo Nueso”, en la batería Miguel Pérez “Pichi” y al piano la profesora de la Escuela Municipal de Música Luz María.

“En años anteriores había coincidido la presentación de mis libros con la organización de esta gala y esta vez Cruz Roja me llamó para formar parte de ella y me pareció muy buena idea porque ambas cosas están relacionadas con los niños y es una forma de sumar, así que estoy muy agradecida de que pensaran en mí”, señala Álvarez.

La gala comenzará a las 18.00 horas y en ella, además del libro “Las aventuras de Abel”, se podrá disfrutar de la música del grupo local “Kilika Santa”, de la banda de gaitas de Cangas del Narcea o de actuaciones de la Escuela Municipal de Música.