La agenda cultural navideña más completa está en Cangas del Narcea: la villa vuelve a apostar por una carpa para acoger una intensa programación desde el 22 de diciembre

Cangas del Narcea volverá a contar con una carpa navideña al lado de la basílica, en la plaza La Oliva, para celebrar una amplia programación cultural durante las semanas de Navidad. Las puertas de la carpa se abrirán la tarde del 22 de diciembre y hasta el 5 de enero habrá cada tarde talleres, teatro, magia y conciertos.

La programación arranca con un cuentacuentos a cargo de Factoría Norte, a las 17.00 horas, y el concierto del grupo “Storytellers”, a las 19.30 horas. Durante los días siguientes se sucederán actuaciones teatrales, visitas especiales, como la del Grinch el día 23, a las 18.30 horas, previamente también se podrá disfrutar de la actuación “Érase una vez” y, a las 19.30 horas, de la representación “Kukka, el gran viaje”, de Acar Teatro, en el teatro Toreno. El día de Nochebuena, llegará Papá Noel, sobre las 18.00 horas, después de la tradicional Papanoelada. Durante la espera, los niños podrán disfrutar de un taller de pintacaras.

Fiesta infantil de Nochevieja

Tras el parón del día de Navidad, entre el 26 y el 30 de diciembre, la carpa y el Teatro Toreno acogerán varias propuestas culturales y familiares. El 26, la actividad se concentrará en la carpa con dos tallers y una actuación teatral. El día 27, la jornada comenzará con un taller para crear un tres en raya navideño, a las 17.00 horas, y otro de cartas a las 18.00. Cierra el día el concierto de Navidad de la Banda de Música, a las 20.00 horas.

Cartel de las actividades culturales programadas en Cangas del Narcea. / Ayuntamiento Cangas del Narcea

El 28 de diciembre llegará la actividad “¿A qué suenan los libros?”, del Arca de Mozart, a las 17.00 horas, seguida de una actuación teatral a las 18.30 y del espectáculo Atrapacuentos, de Mar Rojo, a las 19.30. El 29 será el turno del taller “Colgante de los deseos” a las 17.00 horas y de la representación en el teatro Toreno de “Museum”, de Arlequina Teatro, a las 19.30. El 30 de diciembre se organizará un taller de pegatinas navideñas a las 17.00, una actuación teatral a las 18.00 y, a las 19.30, un cuentacuentos a cargo de David Acera.

Mientras que el 31 de diciembre, los niños podrán disfrutar de su propia fiesta de Nochevieja, que comenzará a las 12.00 horas.

Visita del Príncipe Aliatar y los Reyes Magos

La actividad se retomará el 2 de enero, tras el parón por el Año Nuevo, con un taller infantil de cocina bilingüe y el concierto de “Candlelight”, ambos eventos organizados por Apesa. La magia llegará el día 3 con el espectáculo “Abracercabra”, seguido de una sesión de cine navideño. Al día siguiente, el Príncipe Aliatar recibirá a los pequeños antes de una nueva función teatral de Hipnótica Teatro, en el teatro Toreno.

Como colofón, el 5 de enero, a las 18.00 horas, Cangas del Narcea celebrará su esperada Cabalgata de Reyes, que pondrá el broche final a una programación que aspira a llenar de ambiente festivo las calles del concejo durante todas las fiestas.