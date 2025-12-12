Medio centenar de pueblos de Cangas del Narcea se beneficiarán de una inversión municipal de 3,3 millones para viales

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea invertirá casi 3,3 millones de euros en la mejora de accesos a pueblos y en caminos interiores de varios núcleos rurales en 2026. Esta inversión que el alcalde, José Luis Fontaniella, ha calificado de “histórica”, se enmarca en lo que han denominado "Proyecto de rescate de las infraestructuras rurales".

Un programa inversor que prevé la intervención en 60,36 kilómetros de carreteras locales y la adecuación de los caminos interiores de una decena de núcleos rurales. Unas mejoras de las que se beneficiarán directamente más de medio centenar de pueblos y alrededor de un millar de vecinos.

Priorizar

Para organizar esta inversión, se han priorizado los viales con mayor desgaste y la cantidad de vecinos afectados, así como el hecho de que lleguen actuaciones a todas las zonas del concejo, dividido en cuatro áreas: la zona de Las Montañas, para la que se destinarán 720.000 euros; la de los ríos de Naviego y Cibea, que recibirá 550.000 euros en obras; el Partido de Sierra, al que llegará la mayor cuantía, 900.000 euros; y a la zona del Coto y Rengos, 750.000 euros.

“Hemos elaborado un plan integral atendiendo a criterios técnicos. El progresivo deterioro del firme generó baches, hundimientos… en carreteras y caminos. Es prioritario reforzar las infraestructuras existentes y prolongar su vida útil para prevenir riesgos, mejorar la conectividad y garantizar los servicios básicos en la zona rural”, destaca el edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez.

José Luis Fontaniella explica las actuaciones a realizar en un mapa del concejo, detrás, lo concejales Ángel Menéndez, Cristina Vega y Alba García. / D. Álvarez

En concreto, las inversiones irán a las carreteras de acceso de Nando, Rañeces-Nisal-Parada La Nueva, Las Montañas, Cibuyo-Combarro, Castil, Ovilley, Morzó-Labayos-Villategil, Vega del Tallo-La Artosa y Los Eiros. Asimismo, se mejorarán los caminos interiores de los pueblos de Carballo, Cerecedo, Parada La Vieja, Villategil, Puntarás, Trones, Abanceña y Sierra de Castañedo.

El objetivo que se marca el equipo de gobierno, es que los proyectos puedan estar redactados a principios de verano para que la ejecución de las obras pueda iniciarse a partir de septiembre.

Operación de crédito

Para realizar esta inversión, el equipo de gobierno del PP recurrirá a una operación de crédito que el alcalde aclara que “las cuentas municipales pueden absorber perfectamente, se puede pagar sin que el Ayuntamiento tenga problemas económicos y respeta una estabilidad presupuestaria muy rigurosa”.

Mapa del concejo cangués con los pueblos y carreteras en los que se actuará marcados. / Ayuntamiento Cangas del Narcea

Añade además que permitirá que el Ayuntamiento cuente “con recursos extra de al menos otros 500.000 euros al año para continuar invirtiendo en infraestructuras rurales”. Aparte, para el presupuesto de 2026, que esperan aprobar en el mes de febrero, habrá una partida de 1,8 millones para otras inversiones.

Cuentas saneadas

“Esto es fruto del trabajo del equipo de gobierno y de los impuestos que los cangueses pagamos”, aclara Fontaniella, que defiende que esta fuerte inversión se puede asumir ahora, después de haber “saneado las cuentas” del Consistorio con “los ajustes administrativos y económicos realizados en 2023 tras nuestra toma de posesión”. “Ahora los bancos, proveedores y empresas saben que este Ayuntamiento cumple con los pagos, el periodo medio de pago está por debajo de los 30 días, y ya no tenemos deudas porque se ha pagado hasta el último céntimo que había dejado pendiente en equipo de gobierno anterior (PSOE-IU)”.

Fontaniella también recuerda que la inversión municipal anual en el mandato anterior era “de apenas 600.000 euros” y lo compara con la inversión que ya hizo su gobierno cuando entró en 2023: “En menos de medio año de trabajo asumimos una inversión de algo más de 600.000 euros y en 2025 esa cifra ya fue de 1,4 millones”.