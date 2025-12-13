Las loteras de Cangas no quieren subir el precio al décimo de Navidad: "Se perdería la esencia"

Las loteras de Cangas del Narcea coinciden en su postura con respecto a la propuesta de subir el décimo del sorteo de Navidad de 20 a 25 años. Ambas están de acuerdo en la subida de costes que padecen los loteros, pero creen que no sería una buena idea encarecer el preciado boleto porque, entre otras cosas, "se perdería la esencia" del sorteo más especial del año.

Carmen Menéndez dirige la Administración Gil, la número 1 de la capital de Cangas del Narcea. Sobre la subida del precio del décimo, la lotera no es muy partidaria. Es consciente de que los costes para las administraciones van a más, pero cree que repercutirá negativamente en las ventas. “No soy muy partidaria de subirlo porque creo que se incrementará demasiado el desembolso que debe hacer la gente, aunque entiendo los argumentos a favor de la subida”, precisa desde su local , en plena Plaza Mayor de Cangas.

"Van bien las ventas"

Se muestra optimista respecto al ritmo de las ventas de lotería, aunque confiesa que aún es pronto para hacer un balance de la campaña de Navidad. “De momento va bien, creo que más o menos como otros años”, expone, al tiempo que da cuenta de las buenas ventas registradas durante el verano. “En los últimos veranos Cangas está creciendo mucho en turismo, es una parte de Asturias todavía muy desconocida, y ese aumento de turistas repercute en las ventas en la administración”, señala Menéndez, titular de esta Administración que opera desde 1981.

Por su parte, Ana Fonteriz, responsable de El Rincón de la Suerte, señala que las ventas de los décimos siguen sin cambios con respecto a otros años. “Han estado un poco estancadas, lo reconozco, pero cuando llega la época, la ilusión aparece y las ventas comienzan a subir día a día”, señala.

Con respecto al precio del décimo, la responsable de la administración número 2, está en contra de la subida. “Aunque es cierto que nuestros costes de personal e impuestos son más altos, desde Loterías tendrían que establecer algún tipo de ayuda para los loteros sin que eso repercuta en el consumidor final. De lo contrario, se perdería la esencia que realmente tiene la Lotería de Navidad”, opina la lotera.