El entrañable concierto de la coral infantil de Cangas para recaudar fondos para su primer videoclip

Con el decorado navideño de Flores La Plaza como telón de fondo, el Aula coral infantil de Cangas del Narcea llenó este sábado la calle de música. Organizaron una actuación, a la que se sumó el grupo Petit Pot como estrecho colaborador, además de un mercadillo navideño. El objetivo: recaudar fondos para grabar su primer videoclip en 2026.

Cuenta María Eugenia de la Viuda, Maru, que están celebrando el primer año de andadura de esta formación, considerada la cantera de la Asociación Coral Polifónica de Cangas. Ella codirige el grupo junto a Elena Martín. Ambas organizaron la actividad de este sábado para recaudar fondos y la respuesta del público fue buena. Además de los conciertos, hubo un mercado de segunda mano en el local parroquial, cedido para la ocasión. También se vendió una rifa, además de dulces caseros y chocolate.

Los participantes posan con la responsable de Flores La Plaza. / R. T. C.

Una veintena de niños

Esta Aula Coral suma una veintena de niños y cuenta con dos niveles, uno para los niños de tres a seis años y otro, para los de siete a once. "Esperamos lograr lo suficiente para grabar el videoclip este 2026, casi seguro lo haremos de la canción El Cañicón", cuenta Maru. Esta pieza musical está incluida en el disco-libro Canciones pa la Xentiquina, editado por La Fabriquina.

De la Viuda cuenta que el coro infantil está abierto a la llegada de más niños y señala un aspecto muy bonito y es que funciona como punto de encuentro: "Tenemos niños de los diferentes colegios de Cangas, niños que de otra manera no se encontrarían, así que el aula coral es un espacio de encuentro", apunta.

Las directoras señalan que su método de trabajo se apoya en la metodología educativa Willems y, para enseñar técnica vocal, usan el modelo Estill Voice. "Es una maravilla como funciona con los niños. También trabajamos mucho la puesta en escena, la teatralidad y el movimiento corporal", añaden.

Un momento de la actuación. / R. T. C.

El concierto también sirvió para grabar un precioso vídeo navideño que ya se está difundiendo por las redes sociales. Fue elaborado por el productor cangués Benito Sierra por encargo de Flores La Plaza.