La música tradicional resuena en el Palacio de Omaña: exitoso VI Entama La Nueite

"Aprendiemos, cantano, tocano, baiḷḷamos, comiemos ya compartiemos una tarde nueite bien guapa. ¡Muitas gracias por ser ya tar! ¡Fui un día bárbaru! Pal añu qu'entra más, meyor vei ser imposible..". Así resume Mónica Rodríguez, responsable del Serviciu de Normalización L.lingüística de Cangas, el desarrollo de la VI Entama La Nueite, una cita para compartir alrededor de la cultura tradicional que este sábado tomó literalmente el Palacio de Omaña.

"Vino gente de todas partes, no solo de Cangas, también de Las Vegas, de Avilés o de Oviedo. Cada vez contamos con más participantes y es muy guapo que viene gente de todas las edades. Es un evento intergeneracional que recuerda lo tradicional", resume Rodríguez, satisfecha con la buena acogida de este evento que crece cada año.

La cita comenzó con un taller de jotas de la zona centro que corrió a cargo de la experta Raquel Vega. La cita cubrió todas sus plazas y reunió a cuarenta personas. Muchas más se acercaron a continuación a la "folixa" posterior, donde tocaba tocar y bailar hasta bien entrada la noche.