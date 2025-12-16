El Narcea empata frente al Llaranes en un “gran partido”

El Narcea disputó su penúltimo partido antes de cerrar el año en Avilés, en el campo La Toba 2 frente al Llaranes C. F. Un enfrentamiento que comenzó con mucha intensidad por parte del equipo local, que logró abrir el marcador con un gol de Daniel Burgue.

“A pesar de estar en la zona baja de la clasificación, el Llaranes salió muy fuerte, con mucha intensidad y dominaron el partido”, cuenta el entrenador del Narcea, Andrés Linde, que reconoce que su equipo no logró rehacerse y comenzar a dominar el partido hasta que pasaron 25 minutos de juego. A partir de ahí generaron ocasiones hasta que llegó el empate en el minuto 36 gracias a Jorge Daniel Menéndez.

“El segundo tiempo fue prácticamente nuestro, dominamos el juego, hasta que en el minuto 35 hubo una especie de tangana y se paró el partido por insultos del público contra un linier, estuvimos 10 minutos parados”, recuerda.

El Narcea tuvo oportunidades de poder cerrar el partido con una victoria, pero el encuentro finalizó con el empate 1-1. “Un gran empate, que nos hace pensar en trabajar toda la semana para jugar contra La Camocha el domingo, el último partido del año, y somos conscientes de que si lo ganamos nos ponemos en segundo puesto de la tabla”, subraya Linde, que insiste en que pase lo que pase en el último partido, el equipo podrá celebrar el cierre de un año “muy bueno”.