Tito Casado e Inés Gómez hacen hablar a los objetos en su último libro: sus historias cuentan vivencias de cosas tan dispares como una lavadora o un confesionario

Los profesores jubilados y escritores Tito Casado e Inés Gómez han dado voz en su último libro a los objetos que nos rodean. “Historias del vertedero. Si las cosas que nos rodean pudieran hablar… ¡Y hablaron!”, es el título de la publicación en la que imaginan todo lo que han podido vivir y sentir objetos tan dispares como una máquina de escribir de un juzgado, una bicicleta, un confesionario y hasta una muñeca hinchable llegada de Alemania.

“Son historias como la vida misma, las hay simpáticas, cómicas, pero también trágicas”, explica Casado, que aclara que el libro recoge relatos independientes dedicados a cada uno de los objetos, los cuales pueden contar una historia o varias.

350 páginas

La idea surgió de un relato escrito por Inés Gómez Feito, natural de Somiedo pero que fue profesora en el colegio de Vega de Rengos, que se encontró con una maleta tirada en un basurero de su concejo natal y decidió escribir sus vivencias hasta acabar sus días en un vertedero. En ese momento, comenzaron dos años de creación de historias que han dado como resultado un libro de unas 350 páginas que se acaba de publicar y presentar en un acto en el espacio cultural de la librería Treito de Cangas del Narcea.

Cuentan los autores que el punto de partida de los relatos es el final de la vida útil de los objetos, en ese momento en el que se desechan, recuerdan lo que fueron y cuentan lo que vivieron y sintieron y también descubren cosas de las que se enteraron. “Muchas veces se dice: ‘Ay, si este sofá hablara…' pues lo que hicimos fue darles voz y que hablen”, cuentan.

Público asistente a la presentación en la librería Treito. / R. D. Á.

Dentro de las historias que narra cada unos de los objetos a los que los escritores hacen hablar hay mucha ficción, pero también las hay basadas en hechos reales e incluso ambientadas en escenarios del concejo tanto de la villa como de pueblos como Moal o Posada de Rengos.

Además, los relatos son un reflejo de la evolución de la sociedad en las últimas décadas del país, ya que hay objetos rescatados de la época de la posguerra y también actuales.

La vida de una lavadora

“Uno de los capítulos cuenta lo que sintió una lavadora la primera vez que llegó a una casa y la ilusión que le hizo a la señora y cómo acabó al final o la de un colchón que primero fue de la abuela, luego del matrimonio y acabó usándolo el nieto”, pone como ejemplo Casado, que añade que “también hay una televisión antigua que recuerda cuando transmitió, por ejemplo, la muerte de Franco, lo que sintió”.

Entre los objetos más curiosos que se encuentran en el libro hay un confesionario, que recuerda las confesiones relacionadas con los diez Mandamientos. “Aquí hay unas historias más simpáticas y otras más crueles”, detallan. Otro objeto con muchas anécdotas que contar es un San Pancracio que ocupó una estantería de una casa de citas en Madrid.

El libro, que se presentó este jueves 11 de diciembre, se puso a la venta unos días antes en la librería Treito por petición popular y comenzó a venderse muy bien, por lo que los autores creen que se puede convertir en un buen regalo navideño y quizá repetir el éxito de sus libros “Cómo semos” y “Semos asina”, en los que recogieron anécdotas divertidas de los vecinos de los concejos del Suroccidente de Asturias.