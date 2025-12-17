Cangas del Narcea busca fomentar el reciclaje con un novedoso cambio en la recogida de basura: desaparición de contenedores en el centro de la villa y horarios para depositar los residuos

Los grandes contenedores verdes de basura desaparecerán del centro de Cangas del Narcea a principios del próximo año y se pondrá en marcha un nuevo sistema de recogida de residuos. Este jueves se aprobará en el pleno esta propuesta del equipo de gobierno, que busca incrementar la tasa de reciclaje del municipio y a su vez mejorar la imagen de la villa, al evitar la presencia de basura acumulada en algunos lugares.

Los grandes contenedores de volúmenes genéricos y del compuesto general desaparecerán de 122 puntos del casco urbano de la villa de forma permanente. A cambio, con el nuevo sistema de recogida se instalarán a diario (de lunes a sábado) cubos durante las tardes noches (entre las 19.00 horas y las 2.00, aproximadamente) para hacer la recogida de basura general y se establecerán determinados días para que se realice la selectiva.

El alcalde, José Luis Fontaniella, aclara que también se hará un refuerzo en algunas áreas de recogida de basura, ya que entienden que “por motivos laborales o por otras circunstancias puede darse la circunstancia de que no se llegue a poner los residuos en tiempo y forma en el horario que se establecen los contenedores”. Lugares en los que también se reforzará la posibilidad de reciclar con la instalación de contenedores soterrados.

El nuevo servicio comenzará en febrero

El cambio en el sistema de recogida de basura se calcula que comenzará a funcionar en febrero y será Cogersa quien asuma el servicio, que en un primer momento el Ayuntamiento se planteó realizar con medios propios.

“Tras distintas reuniones con representantes de Cogersa alcanzamos un acuerdo y el coste que tendrá para el Ayuntamiento será inferior del que nos suponía al asumirlo con medios propios o contratando a una empresa privada”, detalla el primer edil, que, además, explica que también se implantarán una serie de medidas complementarias por parte de Cogersa como la sustitución de todos los contenedores sin coste adicional o la limpieza de los mismos, no solo en la villa, sino también en los núcleos rurales.

Para el regidor, el nuevo sistema de recogida de basura mejorará la imagen y la higiene de las calles y considera que evitará que en algunos lugares más conflictivos continúen “los problemas de plagas y presencia de insectos, además de eliminar la imagen de ver contenedores a rebosar de basura en algunos momentos”, detalla.

Aumentar tasa de reciclaje

Añade, además, que otro objetivo es aumentar la tasa del reciclaje, al ser Cangas del Narcea uno de los concejos que menos recicla. Lo que lleva aparejado mejorar la eficiencia económica, puesto que se podría llegar a reducir a la mitad el coste del servicio si se incrementa la entrega de residuos separados.

Algo que para el alcalde cangués es clave para promover el cambio del servicio que se estrenará en febrero, ya que recuerda que desde 2023, por ley, es obligatorio para los ayuntamientos repercutir todo el coste de la recogida de basura en los ciudadanos, lo que ha obligado a muchos municipios a incrementar las tasas. “El cambio nace de la aplicación de la ley de residuos por parte del Estado, con ello esperamos reducir costes, además de mejorar el servicio, y evitar subir las tasas”, insiste.

Además, considera que el nuevo modelo es “necesario” porque considera que cada vez se va a exigir más compromiso con el reciclaje y “la villa no puede tener toda la basura por las calles como lo tiene ahora mismo, aparte, todo apunta a que va a mejorar sustancialmente tanto la limpieza como el tratamiento de la recogida”.