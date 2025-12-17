Tebongo, en Cangas del Narcea, estrena el nuevo consultorio periférico tras diez años de espera: "Es un lujo para la zona"

El nuevo consultorio periférico de Tebongo, en Cangas del Narcea, quedó inaugurado ayer oficialmente en un acto que contó con la presencia del presidente asturiano, Adrián Barbón, y la consejera de Salud, Concepción Saavedra. Después de una obra de remodelación integral del edificio que albergó la antigua escuela, que ha supuesto una inversión de 617.100 euros, el equipamiento sanitario ya está listo para operar. Se trata de de una apertura muy esperada por los vecinos de la docena de parroquias a las que da servicio, que suman en total 861 pacientes. La remodelación fue comprometida por el Principado en 2015 y llegó a figurar en los Presupuestos de 2016. Ha tardado, pues, una década en hacerse realidad.

"Está totalmente diferente, no tiene nada que ver, ahora hay consultas amplias, baños, sala de espera, antes todo estaba reducido. Es un lujo para la zona", decía, casi perplejo, el vecino Manuel Menéndez, para quien la espera ha valido la pena. No en vano el consultorio cuenta ahora con el triple de espacio: 120 metros cuadrados. Hasta ahora se ubicaba en el mismo edificio, pero ocupaba solo 40 metros cuadrados, la zona que había servido de vivienda al maestro y que en 1987 se transformó en consultorio.

El resto del edificio estaba dedicado al aula de la escuela, de unos 80 metros cuadrados. Con la obra se ha unificado todo el edificio para dar cabida a dos espaciosas de consultas: una de medicina y otra de enfermería de familia. Además, dispone de sala polivalente, sala de espera, aseos y área para profesionales.

"El consultorio quedó muy bien, le hacía mucha falta la obra porque las paredes estaban desconchadas, en la consulta no había sitio para sentarse, a no ser que fuera en la camilla, estaba fatal", reconoce Mercedes Menéndez. En el poco espacio que tenía el consultorio insiste también Elena Rodríguez al recordar que la nevera de los medicamentos estaba en la sala de espera y que, para entrar en la sala, había que hacerlo "de lado".

Adrián Barbón habla con un vecino en el interior del nuevo consultorio. / D. Álvarez

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aprovechó la inauguración del consultorio para reafirmar el compromiso de su Gobierno con los servicios públicos. "Alguien puede preguntarse cómo invertimos 600.000 euros en una atención sanitaria que afecta a 800 personas: lo hacemos porque es un compromiso con el Estado de bienestar y la sanidad pública", aseveró.

Además, destacó que Asturias volverá a ser en 2026 la comunidad que más invierte en sanidad y detalló que el 80 por ciento de la plantilla de empleados públicos del Principado está "ligada al Estado de bienestar, al corazón del sistema, a la seguridad de las personas, a la sanidad, a la educación y a la protección de las personas mayores o con discapacidad". Por eso, hizo hincapié en la importancia que tienen las cuentas autonómicas que se debaten este mes en la Junta General.

El nuevo consultorio de Tebongo. / D. Álvarez

También repasó las inversiones que el Principado está realizando en el Suroccidente, como la mejora de las carreteras, en las que aseguró que "ya se han ejecutado obras por valor de 40 millones, están en ejecución otras por valor de cuatro más y está previsto invertir veinte millones adicionales". También recordó que la redacción del proyecto para el nuevo centro de salud de Cangas del Narcea ya está en marcha.

El alcalde, José Luis Fontaniella, destacó que el cambio realizado en el consultorio es "muy importantes y muy demandado" y valoró el cumplimiento de los compromisos de la consejera de Salud con el municipio cangués. “La actual consejera se comprometió hace dos años con una serie de acciones con los alcaldes del Suroccidente y está cumpliendo, para el centro de salud de Cangas pedimos que la obra llegue en 2026 y no se espere a prometer en elecciones y por ahora el compromiso se mantiene”, detalló el regidor.