UGT renueva su ejecutiva en el Suroccidente y reclama que las instituciones trabajen para dar “vida a estos territorios”

La unión comarcal de UGT en el suroccidente de Asturias (Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Tineo) ha renovado su comisión ejecutiva en el congreso ordinario celebrado este martes en su sede de Cangas del Narcea. Repiten mandato el secretario general, Emilio de la Cera, así como Ángel Uría, secretario de Organización y Administración; y también continúa como secretaria de Igualdad Belén Fernández.

El congreso, que contó con la presencia del secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, sirvió para hacer balance de la acción sindical desarrollada en los últimos años y para debatir sobre las líneas de trabajo para el próximo mandato.

Fernández Lanero hizo hincapié en que la transición energética está siendo “muy injusta” en esta cuenca minera e insistió en la necesidad de que todas las instituciones trabajen para dar “vida a estos territorios”. Algo que está ligado a generar actividad productiva en la zona, para lo que señaló que se necesita atraer inversores, nuevas empresas y apoyar a los emprendedores.

No se olvidó del reciente accidente mortal en la mina canguesa de Vega de Rengos ni del de marzo en Cerredo: “Tiene que haber un plan que aborde de manera integral el tema de la siniestralidad laboral. Hemos visto como este año hemos perdido siete mineros en las minas de Asturias, las investigaciones tienen que terminar y depurar responsabilidades”.

Un momento de la celebración del congreso en Cangas del Narcea. / Cedida a LNE

El secretario general de UGT a nivel regional repasó otras necesidades de la comarca como son la mejora de las infraestructuras, entre ellas, reclamó que la autovía del Suroccidente sea “una realidad”. También analizó la conectividad en la zona: “Si hay una brecha digital va a ser difícil que la gente apueste por venir aquí”. Asimismo, abogó por que se mantenga la accesibilidad bancaria.

También hizo referencia a uno de los problemas del campo, los ataques del lobo a las cabañas ganaderas, para lo que pidió trabajar en trazar “un plan verdadero para evitar los daños que causa”.

“Solo si hay actividad que genere empleo, si hay infraestructuras, si hay servicios públicos y privados, si hay una red de internet y si de verdad hay apoyo del gobierno porque esto sea así, podrá ser Cangas del Narcea un lugar donde se pueda vivir”, resumió Fernández Lanero, que cerró su intervención señalando algunos temas por los que seguirán trabajando: subir el salario mínimo interprofesional, reducir la jornada laboral y el acceso a la vivienda. “Desde luego todos estos derechos tienen que hacerse a través de gobiernos de izquierdas, por lo tanto, necesitamos que Cangas del Narcea y toda esta cuenca recupere cuanto antes un gobierno de izquierdas”, concluyó.