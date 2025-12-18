Cangas del Narcea rinde homenaje póstumo a la psicóloga Susana García Tardón: “Era tremendamente luchadora, hizo una labor enorme por el Suroccidente”

El centro terapéutico de Salud Mental del área sanitaria II, situado en Cangas del Narcea, lleva desde este miércoles el nombre de Susana García Tardón, en homenaje y recuerdo a quien fue directora del servicio de Salud Mental del área sanitaria II, fallecida el pasado verano. El Centro de Salud Mental de Cangas del Narcea quiso dedicar su acto de cierre anual del programa de rehabilitación del trastorno mental grave a rendir homenaje a su compañera, psicóloga clínica que estuvo vinculada al centro cangués durante 38 años.

La jornada comenzó en el teatro Toreno donde diferentes personas ensalzaron la figura de García Tardón y su trabajo para mejorar la atención de la salud mental en el Suroccidente, así como su parte más reivindicativa, que año tras año se hacía visible precisamente en el acto de clausura del programa, en el que aprovechaba para recordar las necesidades que tenía el servicio, entre ellas, se repetía el cambio de ubicación al centro de salud mental a un local sin barreras arquitectónicas, aún pendiente.

Mesa de intervinientes en el acto de homenaje a Susana García Tardón. / D. Álvarez

“Tenía un montón de cualidades que eran muy apreciables, era una mujer con carácter arrollador, acogedora, con la que era muy fácil hablar, además era tremendamente luchadora, cuando veía algo claro peleaba por ello y encontraba una vía y siempre lo hacía conciliando, era difícil llevarse mal con Susana”, destaca Javier Manjón, coordinador en funciones de Salud Mental en el área sanitaria.

Asegura que tuvieron claro que el centro terapéutico debía llevar su nombre. Sus compañeros le reconocen el haber hecho “enormes esfuerzos para conseguir que fuese una realidad”. Añade Manjón que “Susana vio muy clara la necesidad, desde muy temprano, de que hubiera un programa de rehabilitación del trastorno grave, que luego se dotara con personal y que tuviera un lugar físico donde desarrollarse”. Además, insiste en el trabajo que hizo García Tardón a lo largo de su carrera profesional: “Quizá no es tan visible para la gente que no está en sanidad, pero hizo una labor enorme por el Suroccidente y por el centro de Salud Mental de Cangas del Narcea”.

En primer término, la familia de Susana García Tardón, con el público asistente al acto de homenaje. / D. Álvarez

En el acto también intervino el presidente de AFESA (Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias), Daniel Rodríguez que reconoce que para el colectivo Susana García Tardón fue “una aliada” y hace hincapié en la coordinación con la que trabajaron siempre en el área sanitaria suroccidental convirtiéndose “en un modelo para el resto de Asturias porque formamos un todo, coincidíamos en las reivindicaciones para mejorar la calidad de la atención a la salud mental en la zona, para que esta área estuviera en igualdad de condiciones al resto”. Rodríguez además atribuye a García Tardón haber logrado “grandes conquistas junto al equipo de salud mental” y entre ellas insiste en el logro de conseguir el centro terapéutico: “Su grado de implicación y compromiso logró para los pacientes de salud mental un nuevo centro de terapia donde puede desarrollarse el programa de rehabilitación psicológica, social y ocupacional de trastornos mentales graves”.

En representación de la Sociedad de Psicología Clínica Asturiana (SOPCA), de la que Susana García Tardón era la presidenta, tomó la palabra Ana García que destacó su disposición a trabajar y a ayudar: “Era una líder que alienta y empuja, amante de su profesión, defensora de la psicología clínica de manera transversal en el contexto sanitario y en la sociedad, dinámica, integradora y entusiasta”.

Por la parte institucional, el director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Miguel Ángel Prieto, hizo hincapié en la cualidad de la homenajeada de luchar por “sus propias convicciones, su tenacidad y voluntad inquebrantable para intentar conseguir las cuestiones en las que uno cree, además de su capacidad de tender puentes, aunar voluntades y crear equipos”.

Momento en el que la familia de Susana García Tardón descubre la placa. / R. D. Á.

La familia estuvo presente en el acto y mostró su agradecimiento por el homenaje. “La impronta que ha dejado Susana a nivel profesional es tremenda, así que, si a nivel profesional dejó esto, podéis imaginaros a nivel personal como madre, compañera, hermana e hija”, destacaba emocionado su marido Eduardo Belmonte.

El homenaje finalizó en el centro terapéutico de Salud Mental, donde la familia procedió a descubrir la nueva placa identificativa en la que aparece el nombre de la psicóloga. Un acto en el que estuvo presente la consejera de Salud, Concepción Saavedra.