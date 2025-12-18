Los comerciantes cangueses animan a vivir una “Navidad de película” con música, actividades infantiles y premios para clientes
La campaña incluye una ruleta que reparte obsequios entre los clientes del comercio local y que se puede ver en la calle las tardes de los martes y jueves
La Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (APESA) ya tiene en marcha su calendario de actividades navideñas bajo el lema “Navidad de Película”, una programación con la que buscan llenar las calles de Cangas del Narcea con música, animación y propuestas para todos los públicos durante el mes de diciembre y comienzos de enero.
Uno de los platos fuertes es la Ruleta de película de APESA, que sale a la calle los martes y jueves desde el 9 de diciembre, por lo que este jueves 18, a las 17.30 horas se podrá ver en la calle y los clientes que realicen compras por un valor superior a 15 euros en los establecimientos asociados podrán jugar a la ruleta y recibir un premio.
La programación musical continuará este viernes 19 de diciembre, a las 18.30 horas, con el turno del Dúo a Tempo, formado por violín y violonchelo, que ofrecerá dos pases para amenizar las compras navideñas, uno en la zona del Cruce y otro en la Plaza Rafael Rodríguez.
Las actividades infantiles tendrán un papel destacado en esta programación. El 20 de diciembre a las 11:00 horas se celebrará un taller infantil de centros de mesa en la trastienda de Flores La Plaza, con tres pases a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas. Las plazas son limitadas y la inscripción puede realizarse en el propio establecimiento o llamando al teléfono 985 81 15 11.
La animación continuará el 31 de diciembre a las 18.00 horas con la charanga “New Paentamala”, que recorrerá las calles de Cangas del Narcea a partir del final de la San Silvestre, con paradas en distintos puntos estratégicos para animar el tardeo de Nochevieja.
Ya en enero, el día 2, a las 17.00 horas, se celebrará un taller infantil de cocina bilingüe, en el que los más pequeños podrán preparar dulces navideños bajo el título “Christmas Biscuits”, combinando la cocina con el aprendizaje del inglés. Las plazas son limitadas y las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 643 95 27 60.
La programación concluirá ese mismo día, 2 de enero a las 20.00 horas, con un gran concierto a la luz de las velas. Un cuarteto de cuerda ofrecerá una actuación en un ambiente íntimo y acogedor, iluminado por 2.000 velas LED, en la carpa navideña de la plaza la Oliva.
Con esta completa agenda, APESA, en colaboración con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y el Principado de Asturias, busca dinamizar el comercio local y ofrecer una Navidad con actividades culturales, de ocio y ambiente festivo para vecinos y visitantes.
