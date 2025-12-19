El hospital de Cangas rinde tributo al personal jubilado en los últimos tres años
Treinta y dos profesionales, muchos ligados durante décadas al área sanitaria II, cogieron el retiro
"Ser sanitario no es solo un trabajo, sino una forma de vida que nos acompaña como identidad y que va más allá de protocolos", defendió María Gloria Murias en el acto de homenaje a los profesionales jubilados en los últimos tres años en el hospital de Cangas del Narcea. Ella fue durante dos décadas auxiliar de enfermería en el centro hospitalario comarcal y el pasado mes de septiembre comenzó una nueva etapa como jubilada, aunque asegura que no le hubiera importado continuar trabajando porque "cuando te gusta lo que haces seguirías trabajando sin duda".
En total son 32 profesionales los que se jubilaron en el hospital cangués en los últimos tres años, cuando se celebró el último homenaje a los retirados. Todos ellos representan diversas categorías profesionales: personal médico, de enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, personal administrativo, celadores, trabajadores sociales, personal de gestión, telefonistas, ingeniería técnica, etc.
"Esto refleja la pluralidad y el trabajo en equipo que caracteriza a la institución", subrayó el gerente del área, Enrique Sommer, que puso énfasis en que la mayoría de las personas jubiladas en estos últimos años desarrollaron toda su carrera o gran parte vinculados al hospital Carmen y Severo Ochoa y su área, "contribuyendo de manera decisiva a su crecimiento y consolidación como centro de referencia en el área sanitaria II, por lo que Sommer les trasladó un sincero agradecimiento y añadió que el acto de homenaje busca ser "un reconocimiento a décadas de dedicación al servicio público sanitario, a la atención a los pacientes y al compromiso con la calidad asistencial".
Agustín Llera, quien fue director de Gestión en el hospital y que suma ya tres años jubilado, también subrayó la particularidad de que la mayoría de los homenajeados hayan dedicado gran parte de su labor profesional al área sanitaria II. "Esto demuestra el cariño y el apego que le tenemos tanto al hospital, como a los centros de atención primaria y a los concejos del Suroccidente. Además, trabajar aquí ya nos confiere un sello", subrayó.
La doctora Montserrat Farrás se jubiló hace un año en el hospital cangués, adonde había llegado a principios de los noventa. Después se fue a otra área pero al final acabó regresando a Cangas, finalizando su etapa laboral en el concejo del Suroccidente. "Estuve en otra área y me ofrecieron algunas cosas que no me interesaban y al negarme la contestación fue: ‘Pues vuelves para Cangas, que tu plaza la tienes ahí’. Dos meses después me incorporé de nuevo en el hospital cangués, era 2012 y me jubilé el año pasado aquí encantada", detalla.
El acto lo cerró un monólogo de Xosé Ambás, también enfermero, que se centró en la sanidad para reivindicar la igualdad entre profesionales y la defensa de lo público.
