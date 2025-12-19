Los Reyes Magos buscan ayudantes para su cabalgata en Cangas del Narcea
Hasta el dos de enero se podrán realizar las inscripciones para participar en la comitiva real
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea busca voluntarios que quieran formar parte de la cabalgata de Reyes del 5 de enero para acompañar a Sus Majestades de Oriente en su recorrido por la villa. El plazo para apuntarse es el próximo dos de enero y existe un formulario en la página web municipal para poder realizar la inscripción.
“Necesitamos ayuda para llenar de magia e ilusión ese día”, piden desde el área de Cultura del Ayuntamiento cangués.
La cabalgata comenzará a las 18.00 horas ante el Ayuntamiento. Lugar al que los Reyes llegarán rodeados por su comitiva caminando y ya desde el balcón de la Casa Consistorial saludarán a los niños. Luego comenzará el desfile por el centro de la villa, que este año contará con nuevas carrozas. Además, si el tiempo lo permite, durante el recorrido habrá espectáculo de malabares y fuego, actuación que se repetirá a la llegada de la comitiva a la plaza La Oliva, donde los Magos de Oriente recibirán a todos los niños asistentes dentro de la carpa navideña.
Un espacio que se está ultimando estos días para abrir al público el lunes 22, durante la tarde, con la celebración de las primeras actividades programadas en la intensa agenda cultural navideña, que finalizará con la cabalgata.
