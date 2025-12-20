La apoteósica Descarga de Cangas del Narcea, ahora en realidad virtual: "Pone los pelos de punta"

Ver la Descarga desde lugares donde sería imposible hacerlo de forma presencial es lo que ofrece el proyecto de realidad virtual realizado por el productor audiovisual Xurde Margaride e impulsado por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea en colaboración con la Comisión de Festejos (Cofeca) y la Sociedad de Artesanos, que es la entidad encargada de organizar este espectáculo pirotécnico único. El vídeo, que se puede disfrutar a través de unas gafas de realidad virtual para que la experiencia sea inmersiva, está disponible para todo el público de forma gratuita en la oficina de turismo (en la Casa de Cultura) hasta el 30 diciembre.

Este viernes se inauguraron las jornadas de puertas abiertas con una presentación a diferentes entidades del concejo que pudieron volver al 16 de julio en una experiencia que no dejó indiferente a ninguna de las personas que se pusieron las gafas, ni siquiera a los propios artesanos, organizadores del evento.

"Es vibrante e impresionante"

Mario Vázquez, secretario de la Sociedad de Artesanos, fue el primero en disfrutar de los ocho minutos de grabación y a su finalización no dudó en calificarlo como "impresionante, tengo los pelos de punta". Cuenta que para quienes están dentro de la organización del espectáculo esta producción de realidad virtual les permite disfrutar de la Descarga desde lugares impensables. "Es vibrante e impresionante verlo, porque estás en el Prao del Molín, pero también en el cielo viendo como explotan los voladores a la misma altura, es una recreación perfecta, un sueño hecho realidad para nosotros", asegura y considera que servirá para que los visitantes vean y entiendan "la emoción y el esfuerzo que hay dentro de la Descarga".

A la izquierda, Xurde Margaride fotografía a dos personas disfrutando de la experiencia de realidad virtual. / D. Álvarez

También lo vivió José Manuel García "Manolito", presidente de la Junta Local de Hostelería, que se metió tanto en la Descarga virtual que cuando llegó a la traca final no dudó en gritar "bravo". "Es sorprendente, ver la Descarga así es la hostia, así que animamos a la gente a que venga a disfrutarlo y que ayude a Cofeca con este proyecto", recomienda.

Asimismo se emocionó con el visionado Carmen López, edil del PSOE, que reconoce que "el trabajo es impresionante, nunca pensé ver así la Descarga, merece la pena venir a verlo".

Proyecto para desestacionalizar

El alcalde, José Luis Fontaniella, explica que este recurso busca "desestacionalizar" las fiestas del Carmen y la Magdalena, en las que se enmarca el disparo pirotécnico conocido como la oración de pólvora en honor a la Virgen del Carmen.

“La Descarga es algo exclusivo, no hay nada igual en el mundo y creemos que tiene mucho potencial”, explica Fontaniella, que considera que con la realidad virtual se recoge “parte del sentimiento que tenemos cuando vemos la Descarga, además de permitir recrearse durante ocho minutos en el espectáculo”.

Algunos de los asistentes a la presentación de la jornadas de puertas abiertas. / D. Álvarez

Tras las jornadas de puertas abiertas, la idea es que se pueda seguir disfrutando de la producción durante todo el año, a partir de febrero, pero previo pago de una entrada, cuyo precio se fijará próximamente en Cofeca. La recaudación se destinará a mejorar las fiestas canguesas.

Tres años de intenso trabajo

El proyecto contó con un presupuesto de 18.000 euros y el trabajo ha sido desarrollado por el productor audiovisual Xurde Margaride. Durante dos años se hicieron grabaciones de prueba y en la Descarga de 2025 se grabó todo el material que ahora se puede visualizar a través de las gafas de realidad virtual.

“El objetivo era hacer todo con imagen real, había tres drones grabando, además de siete puntos de cámara distintos: uno siguiendo la Virgen, otro a los tiradores, varios en diferentes lugares del Prao del Molín, otro con el presidente de Artesanos para grabar el primer volador y con todo ello realizamos un vídeo en el que el espectador puede estar en los puntos más interesantes de la Descarga y a los que de otra manera nunca se podría llegar”, describe el creador.

Los días de apertura de la oficina de turismo en los que se podrá disfrutar de la Descarga virtual serán el 20, 21, 23, 26, 27, 28 y 30 de diciembre en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30, excepto los domingos, que solo estará disponible en el horario de mañana.