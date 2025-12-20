Los escolares del CRA Río Cibea reparten alegría entre sus vecinos: envían postales y cantan villancicos para inaugurar el periodo navideño

El colegio rural agrupado Río Cibea, en Cangas del Narcea, cerró el primer trimestre con la celebración del aguinaldo. Panderos en mano, los escolares de las tres escuelas que componen el colegio (Limés, Carballo y Llamera) salieron por algunas de las calles de Limés a compartir con los vecinos villancicos tradicionales. Este año, tuvieron que hacerlo en una versión más reducida debido a la presencia de la lluvia, pero pudieron cumplir con su tradición de llevar la alegría navideña a sus vecinos.

Los escolares del CRA Río Cibea con sus postales. / R. D. Á.

Antes, el alumnado elaboró unas postales dirigidas a las personas mayores que viven solas en las tres localidades, una actividad con la que se busca generar empatía en los escolares hacía quienes les rodean.

“Buscamos actividades que tengan impacto en la comunidad en la que están situadas las tres escuelas, con ello queremos que los escolares aprendan que pequeños gestos pueden mejorar el bienestar emocional de las personas de su entorno”, explica la maestra Sandra Flórez, que añade que en el colegio Río Cibea se trabaja por una escuela rural que vaya más allá del aula con pequeñas iniciativas que ayuden a construir “una comunidad más cercana, más solidaria y humana”.