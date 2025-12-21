La alcaldesa de Allande, nueva socia de honor del colectivo cangués de Amigos del Camino de Santiago “El Acebo”
La asociación celebró su tradicional cena de hermandad anual previa a las fechas navideñas
La alcaldesa del Allande, Mariví López Villamarzo, fue nombrada socia de honor por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago “El Acebo”. El colectivo con sede en Cangas del Narcea celebró este sábado su cena de hermandad anual en la que es tradición hacer entrega de un galardón y realizar el nombramiento de socio de honor a una personalidad del ámbito cultural, político, empresarial que tenga algún tipo de relación con el impulso del Camino de Santiago.
En este caso, han elegido a la alcaldesa de Allande, un municipio atravesado por la Ruta Jacobea, a quien quieren reconocerle “su labor en favor del Camino Primitivo”. La presidenta del colectivo, Ángeles González, hizo entrega a la Regidora del galardón consistente en un diploma acreditativo del nombramiento.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena