La alcaldesa de Allande, nueva socia de honor del colectivo cangués de Amigos del Camino de Santiago “El Acebo”

La alcaldesa del Allande, Mariví López Villamarzo, fue nombrada socia de honor por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago “El Acebo”. El colectivo con sede en Cangas del Narcea celebró este sábado su cena de hermandad anual en la que es tradición hacer entrega de un galardón y realizar el nombramiento de socio de honor a una personalidad del ámbito cultural, político, empresarial que tenga algún tipo de relación con el impulso del Camino de Santiago.

En este caso, han elegido a la alcaldesa de Allande, un municipio atravesado por la Ruta Jacobea, a quien quieren reconocerle “su labor en favor del Camino Primitivo”. La presidenta del colectivo, Ángeles González, hizo entrega a la Regidora del galardón consistente en un diploma acreditativo del nombramiento.