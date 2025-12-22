Cierra en Cangas, tras más de 60 años de actividad, la autoescuela Narcea, que busca relevo: "Entregamos un negocio con alumnos y lista para entrar a trabajar"

La autoescuela Narcea cierra sus puertas el 31 de diciembre, a punto de cumplir los sesenta años enseñando a los cangueses a conducir. Pilar Rodríguez y Miguel Cózar, al frente del centro desde 1990, se jubilan, y aunque han intentando buscar relevo para dar continuidad al proyecto, por ahora no lo han encontrado, así que el negocio cierra sus puertas, al menos por el momento.

"Nosotros ponemos todas las facilidades para que haya un relevo y continúe, no pedimos ni traspaso, entregamos una autoescuela con alumnos y lista para que entren a trabajar, pero, aunque tuvimos interesados, ninguno ha dado el paso", explica Pilar Rodríguez. La razón se encuentra en la falta de profesores de autoescuela, un problema generalizado en toda España.

“No hay profesores con titulación, hay gente interesada en coger la autoescuela porque esto es un nicho de trabajo, pero no tienen profesores, es un problema tremendo”, cuenta Miguel Cózar, que reconoce que ahora pocas personas quiere un trabajo que suponga trabajar prácticamente de siete de la mañana a ocho de la tarde. “Se echan muchas horas y eso la gente ahora no lo quiere, no se puede conciliar, así que muchos profesores se fueron como conductores, otros pasaron a ser examinadores, más los que nos estamos jubilando, así que el problema es tremendo a nivel de todo el país”, resume.

Los comienzos de la autoescuela

La historia de la autoescuela Narcea empieza en 1966, cuando los padres de Pilar Rodríguez, Joaquín Rodríguez, más conocido como Joaqui Tarín, y Consuelo "Chelo" Río, la ponen en marcha. Joaqui Tarín tenía un taller de motos y le hablaron de la posibilidad de montar una autoescuela y se puso a ello. "Probó primero en otra ubicación a la vez que mantenía el taller y pronto lo cerró y se dedicó en exclusiva a la autoescuela", explica su hija. La Autoescuela Narcea fue, junto a La Puerta del Sol, una de las primeras autoescuelas de Cangas del Narcea.

Recuerdan que en aquel entonces tenían dos coches Seat 600 para impartir las clases, uno de ellos descapotable. Tras 25 años, llegó el momento de coger el relevo y en agosto de 1990 siguieron con el negocio familiar Pilar Rodríguez y Miguel Cózar, ella en la oficina y él en el coche, incorporándose en 1992 también como profesora otro miembro de la familia, Mónica Rodríguez.

Treinta y cinco años de cambios

Le dieron 35 años más de vida a la autoescuela, durante los que han visto multitud de cambios, pero sin duda el más notable es el referente al alumnado. No solo ha bajado considerablemente la población joven en el concejo, sino que también han visto cómo ha descendido el interés de la juventud por sacarse el carné.

"Antes nos pasábamos la vida frenándolos, porque querían el carné para ya y querían examinarse sin estar preparados; ahora es justo lo contrario, se apuntan y tardan tres años en sacar el carné", detalla Rodríguez, que cree que una de las principales causas de la falta de interés en sacar el carné es la comodidad de que los padres siempre estén disponibles para llevarlos a donde necesiten.

Otra modificación importante es la desaparición de la clase teórica presencial. Y reconocen que muchos caen en el error de creer que hacer muchos test online es suficiente. "Pueden aprobar, pero luego falta asentar conocimientos y saber aplicarlo, por lo que al final hay que cubrir las lagunas en las prácticas de coche", asegura Rodríguez.

También notan que el trabajo en la autoescuela ha ido haciéndose cada vez más estacional. Con mucha presión de alumnos en verano, que es cuando regresan las generaciones más jóvenes de estudiar fuera, y con muy poco alumnado el resto del año, la mayoría inmigrantes.

Cuatro generaciones pasaron por la autoescuela

Con casi 60 años de historia, la autoescuela Narcea presume de que en muchas familias ha enseñado a conducir hasta a cuatro generaciones, por lo que aseguran que hay "mucha confianza con la gente". De hecho, cuentan que hay muchos, sobre todo abuelos, que desde la puerta les avisan que pasará su nieto a inscribirse: "Ni siquiera piden precios, no se paga ni matrícula ni hay contrato, cuando el nieto saca el carné el abuelo viene y lo paga".

Una confianza y acogida por parte de los cangueses que agradecen, como también agradecen el cariño con el que los están despidiendo estos días sus compañeros de profesión de toda Asturias.