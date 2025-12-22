El Narcea cierra el año con una victoria en casa y el segundo en la clasificación

El Narcea recibió en su campo de El Reguerón-Francisco Rodríguez García al equipo gijonés Atlético Camocha frente al que selló una importante victoria con resultado de 3-0 para los cangueses, que les permite cerrar el año en la segunda posición de la tabla de clasificación de segunda Asturfútbol.

“Gran partido del equipo, sobre todo en el primer tiempo, dominan claramente, robando alto, jugando muy rápido, muy vertical, con aperturas a las bandas y generando muchas ocasiones”, resume la primera parte el entrenador, Andrés Linde.

El primer gol llegó en el minuto 36, obra de Marino Menéndez. También fue él quien inauguró el marcador en el segundo tiempo, en el minuto 56, dando el gol de la tranquilidad al equipo. “A partir de ahí empezamos a realizar cambios, seguimos jugando bien y llegó el tercer gol”, detalla Linde, que reconoce que en el inicio del segundo tiempo lo de Gijón tomó posesión del balón. El tercer gol lo marcó Daniel Rodríguez, en el minuto 76.

“El equipo va muy bien, nos vamos a Navidades segundos, a seis puntos del Treviense, pero con mucha confianza y el equipo en una dinámica de trabajo y de juego muy positiva”, valora Linde.

Ahora el equipo se tomará la semana de Navidad de descanso y volverá al entrenamiento la próxima semana para preparar los dos partidos que les quedan de la primera vuelta a principios de año.