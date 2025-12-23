Cangas del Narcea contará con un espacio coworking en el ayuntamiento: se busca atraer profesionales y dinamizar la economía local
El proyecto, financiado con fondos europeos y municipales, estará operativo a principios de año
Una parte de los locales situados en los bajos del patio del Ayuntamiento de Cangas del Narcea están en proceso de transformación en unas oficinas de coworking, es decir, un espacio de trabajo compartido pensado para dar cabida a profesionales independientes de diferentes sectores.
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea recurrió a una subvención de fondos europeos para lograr financiación para el desarrollo de la obra de adecuación de la sala, así como para crear unos baños, en otro local próximo ubicado en el mismo patio. De este modo, logró captar 78.900 euros de subvención para completar a los 120.000 de fondos propios que el Ayuntamiento está invirtiendo para dotar al municipio de este innovador servicio.
La concejala de Emprendedores y Actividad Económica, Carmen Rodríguez, explica que las oficinas ocuparán tres estancias de los bajos de la casa consistorial, dos de ellos formaban parte de la antigua biblioteca y ahora tenían un uso de almacén. En el primer local se situará la sala de administración para recibir a los usuarios, le seguirá una sala polivalente y la de coworking, dotadas con numerosos puestos que podrían alcanzar la veintena. Todos ellos contarán con lo necesario para trabajar: mobiliario, además de conexiones eléctrica y a internet, aparte habrá biombos para poder dar privacidad a los trabajadores.
“Su uso será gratuito y requerirá reserva previa, además está pensado para que pueda servir para empresas que necesiten un espacio para reunirse o realizar presentaciones, para ello, estará dotada con una gran pantalla interactiva”, detalla Rodríguez, que asegura que este proyecto está pensado en parte para atraer gente que busque un lugar desde donde trabajar “porque un municipio conectado es un municipio con futuro”.
“Queremos darles todas las posibilidades de trabajar desde aquí y de quedarse, porque eso es bueno para el comercio, la hostelería, para toda la actividad económica”, detalla la edil.
La obra de transformación de los locales comenzó a finales de noviembre y tiene que estar finalizada a 31 de diciembre. Una vez que las salas estén dotadas con todo el mobiliario se pondrá en servicio para comenzar a ofrecer a los trabajadores que lo necesiten “un espacio cómodo y agradable para poder desarrollar su trabajo”.
Carmen Rodríguez recalca que desde su concejalía siempre se tiene el objetivo de generar “actividad económica, consumo local y nuevas oportunidades”.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros