La cocina de leña de "una pequeña aldea de Asturias" que causa sensación: "La comida sabe mejor"

Calienta toda la casa y cualquier comida que se prepare "sabe mejor". La defensa de un joven asturiano que vive en Madrid de la cocina de carbón y de leña ha causado sensación en redes sociales. Los comentarios que ponderan este tipo de cocinas con historia se cuentan por cientos. Y es que este tipo de cocinas son más que un "electrodoméstico". Son todo un símbolo. "Guarda lo que ningún acero puede dar: memoria, paciencia y fuego que enseña. Allí el sabor no se cocina, se cría", comenta una mujer.

Alfonso C. Suárez trabaja como periodista gastronómico en la capital y comparte en sus perfiles sociales lo que come y curiosidades sobre gastronomía. La foto de la cocina de leña de su suegro de "una pequeña aldea de Asturias" (situada en la zona de Cangas del Narcea) acumula cerca de 50.000 visualizaciones. "Está impoluta", dicen sus seguidores al ver la "Gergom Cantabria" en color negro y acabados dorados.

Fue verla y aflorar los recuerdos de muchos asturianos: "El pote a la izquierda. Desde la 10 de la mañana hasta las dos de la tarde, al chup chup. Dejarlo para el día siguiente, day un 'fevorín' pa el medio día...". Porque la cocina de leña transporta a la casa familiar. "Muchos valores enseñan esos fogones, qué bonita y bien cuidada", comentan.

En cada casa hay una (o varias) anécdotas en torno a la cocina de carbón. Otro ejemplo: "Mi tía la sigue conservando. Esa cocina lleva en esa casa desde hace por lo menos 70 años. Mi padre me contaba que cuando era pequeñito se subió a la cocina y se quemó el culete".

Hay recuerdos más recientes de personas que no son de Asturias y descubren la magia de una cocina de leña en sus vacaciones. "Pasé dos semanas en una casona en una aldea de Asturias (Las Bárzanas) y la cocina era igual. Allí pasábamos el tiempo cuando estábamos en casa, bien calentitos. Y sí, la cómoda sabe mejor", cuenta.