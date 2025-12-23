La cocina de leña de "una pequeña aldea de Asturias" que causa sensación: "La comida sabe mejor"
Un periodista gastronómico muestra la "impoluta" cocina de su suegro y se gana el aplauso unánime en redes
Calienta toda la casa y cualquier comida que se prepare "sabe mejor". La defensa de un joven asturiano que vive en Madrid de la cocina de carbón y de leña ha causado sensación en redes sociales. Los comentarios que ponderan este tipo de cocinas con historia se cuentan por cientos. Y es que este tipo de cocinas son más que un "electrodoméstico". Son todo un símbolo. "Guarda lo que ningún acero puede dar: memoria, paciencia y fuego que enseña. Allí el sabor no se cocina, se cría", comenta una mujer.
Alfonso C. Suárez trabaja como periodista gastronómico en la capital y comparte en sus perfiles sociales lo que come y curiosidades sobre gastronomía. La foto de la cocina de leña de su suegro de "una pequeña aldea de Asturias" (situada en la zona de Cangas del Narcea) acumula cerca de 50.000 visualizaciones. "Está impoluta", dicen sus seguidores al ver la "Gergom Cantabria" en color negro y acabados dorados.
Fue verla y aflorar los recuerdos de muchos asturianos: "El pote a la izquierda. Desde la 10 de la mañana hasta las dos de la tarde, al chup chup. Dejarlo para el día siguiente, day un 'fevorín' pa el medio día...". Porque la cocina de leña transporta a la casa familiar. "Muchos valores enseñan esos fogones, qué bonita y bien cuidada", comentan.
En cada casa hay una (o varias) anécdotas en torno a la cocina de carbón. Otro ejemplo: "Mi tía la sigue conservando. Esa cocina lleva en esa casa desde hace por lo menos 70 años. Mi padre me contaba que cuando era pequeñito se subió a la cocina y se quemó el culete".
Hay recuerdos más recientes de personas que no son de Asturias y descubren la magia de una cocina de leña en sus vacaciones. "Pasé dos semanas en una casona en una aldea de Asturias (Las Bárzanas) y la cocina era igual. Allí pasábamos el tiempo cuando estábamos en casa, bien calentitos. Y sí, la cómoda sabe mejor", cuenta.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- El Estanco de la Suerte de Oviedo vende un décimo del tercer premio (50.000 euros): 'Siempre nos cuesta dormir, es el mejor día del año
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- La única planta de carbón que continuará abierta en la España peninsular está en Asturias y este es el motivo por el que se ha pospuesto su cierre
- El Oviedo ya se mueve en el mercado: llega Fonseca, sale Brandon, ¿qué pasa con Elías Montiel?
- El segundo quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad deja 60.000 euros en Gijón: 'Llevamos tres años seguidos dando alegrías
- Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire 'más frías de lo normal', con temperaturas bajo cero en gran parte de la región