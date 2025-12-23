Teatro solidario en Cangas del Narcea en el XI Festival de Navidad: la recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
El evento contará con la representación de “La clase de francés”, a cargo de Rexidor y Merce Ménendez, y “¡Que viva la folía!”, de Teatro del Suroccidente
El Teatro Toreno de Cangas del Narcea acogerá el próximo 26 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, una nueva edición del Festival de Navidad de Teatro Solidario, que alcanza este año su undécima edición. La gala, de carácter benéfico, está organizada por los miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cangas del Narcea, en colaboración con el Teatro del Suroccidente.
El festival contará con un completo programa escénico que arrancará con la representación de “La clase de francés”, a cargo de Rexidor y Merce Ménendez, y continuará con el espectáculo “¡Que viva la folía!”, presentado por el Teatro del Suroccidente. La duración aproximada del evento será de una hora y media.
Las taquillas se abrirán a las 18.30 horas y el aforo máximo del teatro será de 200 personas. Durante el descanso de la gala se celebrará, además, un sorteo de una cesta, donada por la Junta Local de Hostelería, entre los asistentes que conserven su entrada.
Desde la organización destacan el carácter solidario del festival, cuya recaudación se destinará a apoyar la labor que desarrolla la AECC en la lucha contra el cáncer, al tiempo que se promueve la actividad cultural y teatral en el concejo durante las fechas navideñas.
