Un cangués en la élite mundial del canicross: Adrián González, acaba de proclamarse campeón de España y fue séptimo en el Mundial de República Checa
El profesor de Educación Física descubrió en el mushing la disciplina perfecta para unir sus dos pasiones: el deporte y el amor por los animales
El deporte y el amor por los animales siempre han estado presentes en la vida del profesor cangués Adrián González, por eso cuando descubrió el mushing, un deporte de invierno que tiene su base en el uso de perros para tirar de los trineos, decidió probarlo. Lo que empezó como una forma de aunar sus dos pasiones le ha llevado a formar parte de la selección española de mushing y a competir en el Campeonato Mundial de canicross, celebrado a mediados de noviembre en Pardubice (República Checa). Allí logró junto a su perro "Atlas" un séptimo puesto en categoría individual y un meritorio cuarto lugar en relevos, midiéndose con la élite internacional de este deporte emergente.
“Fue muy gratificante la experiencia, competir contra los mejores del mundo”, confiesa. Una cita a la que solo acuden alrededor de sesenta deportistas previa selección, lo que da aún más valor a su participación.
Además, el tándem acaba de iniciar su tercera temporada y ya se han proclamado campeones de España absolutos de canicross, en el Campeonato de España de Mushing, que se celebró el 6 y 7 de diciembre en Ólvega (Soria). Un resultado que los clasifica automáticamente para competir en el Campeonato de Europa que se va a celebrar en Gävle (Suecia) a mediados de octubre de 2026.
De correr con un perro de caza al canicross de alto nivel
Su incursión en el canicross –disciplina del mushing en la que el perro corre unido al atleta mediante un arnés– llegó de la mano de “Togo”, un perro de caza adoptado.
Descubrió en este deporte, después de toda una vida ligado al ejercicio –desde atletismo hasta tenis–, una motivación inesperada: “Volví a correr a ritmos que hacía muchos años que no conseguía gracias a ir con el perro, incluso bastante más rápido”.
Pero, sobre todo, lo que más le gusta es “el vínculo que se crea con el perro y el verlo evolucionar”. Cuenta que “es súper satisfactorio enseñar a un perro que venía de otro mundo, y ver cómo aprende a girar a derecha o izquierda, cómo se motiva”.
Actualmente, también entrena con “Atlas”, un greyster, raza específica de tiro, con el que asiste a las competiciones. “Para él es innato, le pones un arnés y corre y es muy gratificante por la velocidad y la competitividad que tiene, mientras que ‘Togo’ es un reto personal”, reconoce.
Campeones de España
El palmarés de Adrián González y "Atlas", que acaban de iniciar su tercera temporada en competiciones oficiales proclamándose campeones absolutos de España, también incluye ser campeones de la Copa de España y subcampeones del Campeonato de España.
“Me enganché muy rápido a este deporte y además se me dio bien, así que eso te anima a seguir y a tomarlo más en serio, a entrenar más y a cuidar el entrenamiento y la alimentación del perro”, confiesa.
Añade además que al ser un deporte menos profesionalizado y con dos variables: el corredor y el perro, “hay muchísimo margen de mejora y para evolucionar, y eso te engancha y te motiva”.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: "Me duele hasta la barriga"
- El Estanco de la Suerte de Oviedo vende un décimo del tercer premio (50.000 euros): 'Siempre nos cuesta dormir, es el mejor día del año
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- La única planta de carbón que continuará abierta en la España peninsular está en Asturias y este es el motivo por el que se ha pospuesto su cierre
- El Oviedo ya se mueve en el mercado: llega Fonseca, sale Brandon, ¿qué pasa con Elías Montiel?
- El segundo quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad deja 60.000 euros en Gijón: 'Llevamos tres años seguidos dando alegrías