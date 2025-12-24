Un cangués en la élite mundial del canicross: Adrián González, acaba de proclamarse campeón de España y fue séptimo en el Mundial de República Checa

El deporte y el amor por los animales siempre han estado presentes en la vida del profesor cangués Adrián González, por eso cuando descubrió el mushing, un deporte de invierno que tiene su base en el uso de perros para tirar de los trineos, decidió probarlo. Lo que empezó como una forma de aunar sus dos pasiones le ha llevado a formar parte de la selección española de mushing y a competir en el Campeonato Mundial de canicross, celebrado a mediados de noviembre en Pardubice (República Checa). Allí logró junto a su perro "Atlas" un séptimo puesto en categoría individual y un meritorio cuarto lugar en relevos, midiéndose con la élite internacional de este deporte emergente.

En primer término, Adrián González y "Atlas" en la salida del Campeonato Mundial de Canicross. / Zuzanna Pajak

“Fue muy gratificante la experiencia, competir contra los mejores del mundo”, confiesa. Una cita a la que solo acuden alrededor de sesenta deportistas previa selección, lo que da aún más valor a su participación.

Además, el tándem acaba de iniciar su tercera temporada y ya se han proclamado campeones de España absolutos de canicross, en el Campeonato de España de Mushing, que se celebró el 6 y 7 de diciembre en Ólvega (Soria). Un resultado que los clasifica automáticamente para competir en el Campeonato de Europa que se va a celebrar en Gävle (Suecia) a mediados de octubre de 2026.

De correr con un perro de caza al canicross de alto nivel

Su incursión en el canicross –disciplina del mushing en la que el perro corre unido al atleta mediante un arnés– llegó de la mano de “Togo”, un perro de caza adoptado.

Descubrió en este deporte, después de toda una vida ligado al ejercicio –desde atletismo hasta tenis–, una motivación inesperada: “Volví a correr a ritmos que hacía muchos años que no conseguía gracias a ir con el perro, incluso bastante más rápido”.

Adrián González y "Atlas" en el Campeonato de España de Mushing. / Olloecuestre

Pero, sobre todo, lo que más le gusta es “el vínculo que se crea con el perro y el verlo evolucionar”. Cuenta que “es súper satisfactorio enseñar a un perro que venía de otro mundo, y ver cómo aprende a girar a derecha o izquierda, cómo se motiva”.

Actualmente, también entrena con “Atlas”, un greyster, raza específica de tiro, con el que asiste a las competiciones. “Para él es innato, le pones un arnés y corre y es muy gratificante por la velocidad y la competitividad que tiene, mientras que ‘Togo’ es un reto personal”, reconoce.

Campeones de España

El palmarés de Adrián González y "Atlas", que acaban de iniciar su tercera temporada en competiciones oficiales proclamándose campeones absolutos de España, también incluye ser campeones de la Copa de España y subcampeones del Campeonato de España.

El podio en el Campeonato de España de Mushing celebrado en Soria. Por la izquierda los asturianos Eduardo Cruz y “Yoshi”, con la plata; y Adrián González junto a “Atlas”, con el oro. / Cedida a LNE

“Me enganché muy rápido a este deporte y además se me dio bien, así que eso te anima a seguir y a tomarlo más en serio, a entrenar más y a cuidar el entrenamiento y la alimentación del perro”, confiesa.

Añade además que al ser un deporte menos profesionalizado y con dos variables: el corredor y el perro, “hay muchísimo margen de mejora y para evolucionar, y eso te engancha y te motiva”.