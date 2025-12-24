Ilusión sobre ruedas en Cangas: varias decenas de moteros participan en la tradicional papanoelada
"Lo hacemos por los niños", señalan los promotores, que además recaudan fondos para el colectivo ELA Principado
Papá Noel ha llegado al centro de Cangas del Narcea en moto por tercer año consecutivo. La iniciativa del colectivo Motoguardianes del Narcea ha vuelto a ser un éxito y un ejército de motos adornadas para la ocasión han tomado literalmente el centro de la villa. "Lo hacemos por los niños y por dar ambiente al pueblo", señala Antonio Fernández "Antonín", presidente de este colectivo benéfico que colabora con el Ayuntamiento de Cangas y la asociación de comerciantes Apesa.
"Lo que nos diferencia un poco es que somos la única papanoelada que lleva al verdadero Papá Noel hasta el espacio navideño, pues muchas papanoeladas se hacen fuera del día 24", apunta Fernández. En concreto, los alrededor de ochenta vehículos participantes acompañaron a Papá Noel en un vistoso desfile desde el recinto de La Imera hasta la plaza de La Oliva, donde tuvo lugar la recepción de los niños. El personaje navideño se desplazó a bordo de un trineo creado para la ocasión en la edición del año pasado.
"Cada año va a más y la gente ya nos pregunta varios meses antes si vamos a repetir. Es muy vistoso", apunta sobre esta colorida iniciativa que une la afición por el motor y la solidaridad. No en vano, el colectivo recauda fondos para diferentes causas solidarias. Este año donarán fondos para ELA Principado, una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 2001 con el objeto de atender las necesidades específicas de las personas diagnosticadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y su entorno familiar. Antes de la papanoelada se organizó una comida con los moteros y cinco euros del cubierto irán destinados a la causa. Además, el colectivo confía en organizar algún otro evento a lo largo de 2026.
