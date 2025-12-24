Sopa de pescado y marisco y medallones de solomillo: así será el menú de Nochebuena en el hospital Carmen y Severo Ochoa

Los hospitales públicos asturianos tienen preparados unos menús especiales para los usuarios que deban pasar ingresados estas fechas del año. En el caso del hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, el centro de cabecera del Suroccidente, esta noche se servirá sopa de marisco, merluza con almejas y patatas al vapor y tarta, además de un surtido navideño con turrones y mazapanes.

A mediodía de mañana, día de Navidad, el centro sanitario cangués plantea un menú a base de crema de marisco, pavo asado con guarnición, además de tronco de Navidad con dulces navideños. Por su parte, en fin de año, el próximo 31 de diciembre, la previsión es servir crema de marisco, pastel a la ribereña con gambas y pastel de Nochevieja, acompañado con dulces navideños y uvas. También en Año Nuevo habrá un menú especial a base de paella mixta, ternera asada con guarnición de verduras de temporada y patatas y pastel, además del surtido navideño.

Por último, está prevista una comida especial para el día de Reyes, el próximo 6 de enero. En este caso, los pacientes del centro sanitario de Cangas del Narcea degustarán sopa de pescado, lomo en salsa con guarnición y roscón de reyes, además del surtido navideño.