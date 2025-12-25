El oso "Saladín" deja de molestar a los vecinos de Tabladiello, en Cangas del Narcea

Los vecinos de Tabladiello, en Cangas del Narcea, llevaban tiempo preocupados por las visitas de "Saladín", un oso macho adulto de 220 kilos. Como ellos, otros cuatro pueblos del concejo cangués (Chano, Posada de Rengos, Los Eiros y Pontarás) además de Fondos de Vega, en Degaña, denunciaron visitas inesperadas de otros tantos plantígrados. Es la razón por la que la Consejería de Medio Rural puso en marcha un plan para capturar y monitorizar a estos seis ejemplares "acostumbrados a entornos habitados" y con el objetivo de alejarlos de los pueblos.

"Los animales, que han sido reubicados, habían mostrado comportamientos de habituación a zonas habitadas o habían generado daños reiterados en estas localidades", señala Medio Rural, que da cuenta de que el primer operativo tuvo lugar en Tabladiello el pasado 17 de marzo. Este animal fue liberado en la braña de Saladín y se capturó "tras detectarse su presencia en un dispensador de pienso para terneros".

Clara, al puerto del Connio

Desde Medio Rural señalan que el segundo operativo se desarrolló en la localidad de Chano el 20 de mayo, En este caso se trató de una hembra subadulta de 60 kilogramos, apodada Clara. "Fue capturada tras varios intentos de disuadirla mediante petardos. La osa fue liberada en el puerto del Connio tras su marcaje", exponen.

El protagonista del tercer operativo fue "Martín" un macho adulto de 160 kilos que causó daños en varias colmenas de Fondo de Veigas. "Tras su marcaje, fue liberado en la antigua carretera del puerto del Rañadoiro", señalan. En septiembre le tocó el turno a un osezno bautizado "Rengos" en la localidad canguesa de Posada de Rengos. Fue detectado alimentándose con restos de comida en las instalaciones de una mina y, tras el marcaje, se sometió a un chequeo en el Centro de Recuperación de Sobrescobio.

Finalmente, indica Medio Rural, Rengos fue liberado en la canguesa braña de Siella el pasado 19 de septiembre. El mismo día se capturó en Los Eiros a un macho de nombre homónimo y 170 kilos de peso que había atacado un colmenar profesional. Este animal fue liberado en el valle del Cabreiro. Por último, "el 30 de septiembre se capturó a Portos, un macho adulto de 240 kilogramos, en Pontarás, en Cangas del Narcea, donde había sido visto alimentándose con fruta en los alrededores de la localidad". Tras su captura, añade Medio Rural,fue liberado en el hayedo de Reigada.

Cubrecontenedores y pastores

La Consejería explica que estas intervenciones "corrieron a cargo de equipos del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), la Fundación Oso Pardo, la Fundación Oso Asturias, técnicos de la Dirección General de Custodia del Territorio y de la Dirección General de Planificación Agraria, y agentes medioambientales". El objetivo, señalan, es "reducir conflictos entre los animales y las zonas habitadas, así como garantizar la seguridad y el bienestar de los osos".

Por otro lado, el Principado en colaboración con la Fundación Oso Pardo y la Fundación Oso Asturias, ha instalado "cubrecontenedores de basuras en áreas donde se han detectado osos para evitar que los plantígrados accedan a los restos de comida". Además, como medida preventiva, "se han cedido pastores eléctricos a vecinos y ganaderos para proteger huertas, colmenas y cuadras en diferentes puntos de la comunidad".