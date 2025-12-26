Cangas reabre hoy su singular espacio navideño, un espacio ideado "con mucho amor" y que conquista a los niños

La plaza de La Oliva, en pleno centro de Cangas del Narcea, acoge la carpa navideña epicentro de toda la actividad cultural del concejo en estas fechas tan especiales. El espacio abrió sus puertas el lunes 22 y los primeros en disfrutarlo destacan el "amor" puesto en la decoración y el "lujo" de contar en la villa de un espacio así con una amplia programación. Tras el parón del día de Navidad, este viernes se retoma la actividad.

Alfombra roja, cuidada decoración, un rincón para el intenso correo que estos días reciben Papá Noel y los Reyes y una fábrica de juguetes transformada en escenario para un sinfín de actividades. En la carpa de La Oliva tampoco falta un photocall formado por un banco de madera y una mimada decoración, así como una barra de bar con palomitas y entrañables juguetes adornando el espacio. Son algunos de los detalles de la carpa navideña que estos días conquista a los cangueses y que estará abierta hasta el 5 de enero.

El horario de apertura de la carpa es de 16:00 a 22:00 horas, si bien este viernes se ha programado un taller infantil a las 17:00 horas y una actuación teatral a las 18:00 horas. Además, a las 19:30 horas habrá un taller de robótica.