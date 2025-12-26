Cangas tendrá cuatro puntos soterrados de recogida selectiva y estas serán sus ubicaciones

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea sigue desvelando los detalles de su nuevo sistema de recogida de basuras, una actuación que permitirá "una mejora cualitativa del servicio en cuanto a eficiencia, salubridad y sostenibilidad". El nuevo planteamiento afectará tanto a la zona rural como a la villa, donde tendrá más impacto, pues se apostará por contenedores de quita y pon y se construirán cuatro puntos soterrados de recogida selectiva que supondrán una inversión de 130.000 euros.

El consistorio explica que estos puntos soterrados se ubicarán en la calle Cuesta de la Vega, en el barrio de Santa Bárbara y dos en la calle Uría (a la altura de los portales 28 y 48). Además, para acometer esta actuación, Cangas ha logrado una subvención de 75.000 euros, que cubre el sesenta por ciento de la inversión. “Hemos logrado financiar esta inversión a través de una subvención para la adquisición de equipamientos para la gestión de residuos de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Conseguimos la máxima puntuación posible y, gracias a ello, nos concedieron 75.000 euros”, expone el alcalde, José Luis Fontaniella.

El nuevo sistema de recogida, aprobado por unanimidad en el último Pleno, será asumido por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA) y tendrá un coste anual de 600.000 euros. Como ya avanzó LA NUEVA ESPAÑA, está previsto dotar a la villa de 122 contenedores de quita y pon en el casco urbano que se complementarán con otros 140 permanentes que se localizan en las zonas más periféricas de la villa. Además, la zona rural del concejo contará con 850 contenedores.

Frecuencia de recogida

El Ayuntamiento explica que la recogida de residuos en la villa se realizará a partir de las 22 horas y seis días a la semana. Por su parte, en la zona rural, "se establecerán diferentes rutas que se adaptarán a las necesidades de la población y cuya frecuencia será de 1 o 5 veces a la semana".

“Con los contenedores de quita y pon, y los soterrados, se pretende mejorar, además del servicio, la imagen de la villa. Además, la recogida en los pueblos contempla la limpieza de contenedores que hasta ahora se limitaba a la villa”, añade el primer edil, que considera clave aumentar el reciclaje.

“Estamos tratando de mejorar los servicios y las infraestructuras para nuestros vecinos y nuestro concejo. Será un cambio estructural con unos objetivos muy concretos: mejor servicio, más reciclaje y más limpieza”, zana Fontaniella.