Esta es la causa solidaria de la San Silvestre canguesa, que cumple treinta años el próximo miércoles

Cangas del Narcea se prepara para celebrar la última carrera del año, en una edición muy especial en la que la San Silvestre local cumplirá su trigésimo aniversario. Las inscripciones online están abiertas hasta este domingo, día 28 de diciembre, y la participación no tiene límite de edad.

La prueba canguesa tendrá un componente solidario, ya que se recaudarán productos de higiene personal y de limpieza del hogar para que los Servicios Sociales del Ayuntamiento los distribuyan entre las personas que lo necesiten.

Además de las inscripciones online, es posible hacerlo de manera presencial el mismo día de la prueba, desde las 15:00 a las 17:00 horas en la zona de salida, junto al Ayuntamiento de Cangas. A las 17:00 horas comenzará la competición y se han establecido tres categorías: una de menores de 11 años, otra de 11 a 14 años y la absoluta, con 2.300 metros de longitud.

"Habrá chocolate y bebida para todos y un jamón para el vencedor absoluto de la prueba", señala el consistorio, que también anima a participar con disfraces para "dar color a la prueba".