El oso arrasa por completo un colmenar en Obacho (Cangas del Narcea): "Estamos temblando"
Medio Rural explica que ninguno de los seis ejemplares radiomarcados este año para alejarlos de las poblaciones ha sido el causante del destrozo
El oso ha causado estragos en el colmenar que Yolanda González, de Miel de Carbacho, tiene en la localidad canguesa de Obacho. El animal, según denuncia la apicultora, ha arrasado por completo una finca con cincuenta colmenas causando daños materiales por valor de alrededor de 6.000 euros.
Cuenta la apicultora canguesa que todo apunta a que el ejemplar causante del daño está radiomarcado y lamenta que desde el Principado no informaran del reciente traslado de un oso (un ejemplar bautizado "Eiros" de 170 kilos) al valle del Cabreiro, una zona a apenas 150 metros de su colmenar. Sin embargo, desde Medio Rural dejan claro que ninguno de los seis osos trasladados y radiomarcados este año ha estado en el citado colmenar.
Graves daños
La apicultora explica que advirtió los daños el pasado domingo y denunció el destrozo de 39 colmenas. No sabe con precisión la fecha del ataque, pues llevaba entre 15 y 20 días sin visitar el colmenar, con menos actividad en esta época del año.
"Solo unas siete colmenas no logró tirarlas del todo", señala. No sólo se verá obligada a reponer las colmenas, sino que deberá asumir las pérdidas en un año en que la cosecha ha sido "regular". "Cincuenta colmenas dan una media de 1.000 kilos de miel al año y, aunque reponga ahora, sé que este próximo año será perdido", lamenta esta mujer, que pide a los responsables políticos que se avise a los titulares de las explotaciones siempre que haya osos cerca. "Si está radiomarcado se puede comprobar y si sabes donde merodea puedes avisar. Se pudo evitar el daño", señala.
Expone la apicultora canguesa que en este colmenar, con una década de antigüedad, no habían registrado daños, sí en otros, pero siempre anecdóticos, nunca un destrozo como el que acaba de encontrarse. Con todo, explica que el colmenar contaba con un pastor de 6.000 vatios. "Ahora estamos temblando porque nuestros seis colmenares, con unas 300 colmenas, están en la misma zona", señala.
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves
- Renovación en el ataque del Real Oviedo: salidas, fichajes y un internacional griego en la agenda
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
- Colas en Lidl para hacerse con el calefactor más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 8 euros