El oso arrasa por completo un colmenar en Obacho (Cangas del Narcea): "Estamos temblando"

El oso ha causado estragos en el colmenar que Yolanda González, de Miel de Carbacho, tiene en la localidad canguesa de Obacho. El animal, según denuncia la apicultora, ha arrasado por completo una finca con cincuenta colmenas causando daños materiales por valor de alrededor de 6.000 euros.

Cuenta la apicultora canguesa que todo apunta a que el ejemplar causante del daño está radiomarcado y lamenta que desde el Principado no informaran del reciente traslado de un oso (un ejemplar bautizado "Eiros" de 170 kilos) al valle del Cabreiro, una zona a apenas 150 metros de su colmenar. Sin embargo, desde Medio Rural dejan claro que ninguno de los seis osos trasladados y radiomarcados este año ha estado en el citado colmenar.

Graves daños

La apicultora explica que advirtió los daños el pasado domingo y denunció el destrozo de 39 colmenas. No sabe con precisión la fecha del ataque, pues llevaba entre 15 y 20 días sin visitar el colmenar, con menos actividad en esta época del año.

"Solo unas siete colmenas no logró tirarlas del todo", señala. No sólo se verá obligada a reponer las colmenas, sino que deberá asumir las pérdidas en un año en que la cosecha ha sido "regular". "Cincuenta colmenas dan una media de 1.000 kilos de miel al año y, aunque reponga ahora, sé que este próximo año será perdido", lamenta esta mujer, que pide a los responsables políticos que se avise a los titulares de las explotaciones siempre que haya osos cerca. "Si está radiomarcado se puede comprobar y si sabes donde merodea puedes avisar. Se pudo evitar el daño", señala.

Expone la apicultora canguesa que en este colmenar, con una década de antigüedad, no habían registrado daños, sí en otros, pero siempre anecdóticos, nunca un destrozo como el que acaba de encontrarse. Con todo, explica que el colmenar contaba con un pastor de 6.000 vatios. "Ahora estamos temblando porque nuestros seis colmenares, con unas 300 colmenas, están en la misma zona", señala.