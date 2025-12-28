La DOP del vino de Cangas brinda por un año redondo: tras la cosecha histórica llegan los "vinazos"

Por cuarto año consecutivo, la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cangas organizó un brindis navideño. Este 2025 que termina, además, había mucho que celebrar, pues se cierra una temporada de récord, la de la mayor cosecha de la historia reciente. Además, los primeros análisis apuntan a que los vinos resultantes darán un importante salto de calidad.

Explica la directora técnica de la DOP, Alicia Fernández, que el objetivo de esta actividad, que por segundo año se desarrolló en el espacio navideño de La Oliva, es reunirse y brindar por el año. "Este 2025 fue muy bueno, por nuestra mejor cosecha y por la calidad de los vinos que están saliendo, tendremos vinazos, pues así lo están indicando los primeros análisis", precisa Fernández.

Maduración perfecta

Este salto de calidad lo propicia, según expone la directora técnica, la buena calidad de la uva entrante, con una maduración perfecta, buen grado y buen estado sanitario. "Van a salir vinos con más capa de color y más intensidad. La campaña promete", señala. Este diciembre ya salió el primer blanco, un verdea, y entre enero y febrero empezarán a verse todos los productos de las bodegas. Por cierto, en el brindis se sirvió un albarín blanco cosecha de 2024.

Entre los propósitos de año nuevo de la DOP está reforzar su presencia en las ferias. En este sentido, ampliarán su presencia tanto en Madrid Fusión como en el Salón Gourmets. Además, Cangas del Narcea volverá a acoger el concurso "Atlantic" que la DOP organiza cada dos años para elegir los mejores vinos del Atlántico. "Y ojalá que en 2026 vuelva a haber una buena cosecha para poder celebrarlo en la próxima vendimia", apunta Alicia Fernández.

Al brindis asistieron miembros del Consejo Regulador, viticultores y vecinos, además del alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella. Disculpó la asistencia por motivos de salud la directora de Desarrollo Rural, Begoña López. La directora técnica de la DOP señala que en años venideros les gustaría que más gente de Cangas se animara a participar en este encuentro abierto a todos: "No es un acto privado, queremos que los vecinos se acerquen a brindar con nosotros".