Gominolas y buenos deseos para despedir el año en la Nochevieja infantil canguesa

Salud y alegría piden al año nuevo los niños cangueses que a mediodía pudieron disfrutar de una fiesta de Nochevieja adelantada en la navideña carpa de actividades situada en el centro de la villa. La celebración pensada para 120 menores completó su aforo en tan solo diez minutos, quedándose algunos niños fuera.

“Ha sido todo un éxito, hasta este año nunca se había completado el aforo, así que de cara al año que viene lo ampliaremos para intentar que ningún niño tenga que quedarse fuera”, explica la concejala de Cultura, Tania Rodríguez.

Asegura que este éxito también se está dando en el resto de programación navideña que se desarrolla cada tarde en la carpa. “Está creciendo la asistencia a todas las actividades que organizamos, en todas las propuestas estamos viendo el doble de participantes que el año pasado”, asegura la edil.

Un momento del baile en la Nochevieja infantil de Cangas del Narcea. / D. Álvarez

La Nochevieja pensada para los más pequeños comenzó a mediodía con bailes, juegos y, sobre todo, mucha música. Sobre la una y media de la tarde, los asistentes pudieron disfrutar de la tradicional forma de despedir el año, siguiendo las campanadas y comiendo por cada una de ellas una gominola de la suerte en lugar de uvas. Tampoco faltó el cotillón.

“Lo que más nos gusta es bailar”, aseguraban María e Iris Rodríguez, que piden al 2026 “salud y alegría”. No obstante, también disfrutan mucho con el esperado momento de recrear las campanadas, que es la parte favorita de Laia Mallo, quien además de salud no duda en desear que el 2026 sea “mejor que el 2025”.

Tras dos horas de baile, juegos y muchas risas se puso fin a la concurrida Nochevieja infantil canguesa. Las actividades en la carpa se retomarán el viernes día 2, ya que en Año Nuevo se mantiene cerrada, con las actividades organizadas por la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (Apesa): un taller infantil de cocina bilingüe y el concierto “Candlelight”, a las 20.30 horas.