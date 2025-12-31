El original vídeo con el que Cangas del Narcea despide el año: campanadas desde Cibuyo con Apesa
Los vecinos de la localidad participan en la grabación en la que los comerciantes cangueses animan a comprar en el comercio local
Cangas del Narcea despide el año con unas campanadas muy especiales, las que compartirán a través de sus redes sociales la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (Apesa). Habrá que esperar hasta las 20.00 horas de este miércoles para ver el vídeo grabado en Cibuyo, en el que los comerciantes animan a los cangueses y a quienes llegan de fuera al concejo a comprar en el comercio local.
A modo de gala televisiva de Nochevieja, pero en una versión reducida, de unos cinco minutos, el productor audiovisual cangués Benito Sierra ha creado un vídeo para Apesa que está presentado por Celia Menéndez y Emilio Fernández.
Ellos son los encargados de introducir dos vídeos. En el primero, se recorre el pueblo de Cibuyo para mostrar su decoración navideña. Mientras que en el segundo, los protagonistas son varios comerciantes de Cangas del Narcea, de diferentes sectores, que animan a sus vecinos a realizar sus compras en el comercio local porque "el comercio da vida al pueblo", recuerdan. Asimismo, hacen hincapié en la importancia de "cuidar lo que tenemos en casa y apoyarnos unos a otros" y recalcan que en el comercio local lo que el cliente recibe es "un trato personalizado".
Tras los vídeos, la conexión se devuelve a Cibuyo, desde donde los presentadores explican la tradición de tomar las uvas con las doce campanadas, recordando no adelantarse en los cuartos y finalizan brindando con vino de Cangas. Todo ello, lo realizan acompañados por buena parte de los vecinos de Cibuyo que cierran el vídeo bailando todos juntos.
"Es el tercer año que lo hacemos, es un vídeo para hacer un brindis y animar a comprar en el comercio local", destaca Óscar Arbas, presidente de Apesa. Unos vídeos que desde Apesa dicen que gustan a la gente, ya que así se lo trasladan en la calle y a través de sus redes sociales.
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
- La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas
- El Oviedo anuncia la primera salida del mercado de invierno: “Queremos agradecer su entrega, compromiso y trabajo”
- El adorno navideño que causa furor en la Pola y que se ve en los comercios locales: 'Es una muestra de unión entre nosotros
- Una semana de la crisis del Gordo de Villamanín: proponen la 'solución de Lola Flores' para cubrir la falta de 4 millones
- Alimerka amplía su presencia en el noroeste de España con la enseña AMK, entra en una nueva comunidad y explora más mercados
- El precio de la vivienda se dispara en Asturias (sobre todo, en Gijón) y cierra 2025 con la mayor subida desde la burbuja