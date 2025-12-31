El original vídeo con el que Cangas del Narcea despide el año: campanadas desde Cibuyo con Apesa

Cangas del Narcea despide el año con unas campanadas muy especiales, las que compartirán a través de sus redes sociales la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (Apesa). Habrá que esperar hasta las 20.00 horas de este miércoles para ver el vídeo grabado en Cibuyo, en el que los comerciantes animan a los cangueses y a quienes llegan de fuera al concejo a comprar en el comercio local.

A modo de gala televisiva de Nochevieja, pero en una versión reducida, de unos cinco minutos, el productor audiovisual cangués Benito Sierra ha creado un vídeo para Apesa que está presentado por Celia Menéndez y Emilio Fernández.

Un momento de la grabación del vídeo en Cibuyo. / Apesa

Ellos son los encargados de introducir dos vídeos. En el primero, se recorre el pueblo de Cibuyo para mostrar su decoración navideña. Mientras que en el segundo, los protagonistas son varios comerciantes de Cangas del Narcea, de diferentes sectores, que animan a sus vecinos a realizar sus compras en el comercio local porque "el comercio da vida al pueblo", recuerdan. Asimismo, hacen hincapié en la importancia de "cuidar lo que tenemos en casa y apoyarnos unos a otros" y recalcan que en el comercio local lo que el cliente recibe es "un trato personalizado".

Tras los vídeos, la conexión se devuelve a Cibuyo, desde donde los presentadores explican la tradición de tomar las uvas con las doce campanadas, recordando no adelantarse en los cuartos y finalizan brindando con vino de Cangas. Todo ello, lo realizan acompañados por buena parte de los vecinos de Cibuyo que cierran el vídeo bailando todos juntos.

"Es el tercer año que lo hacemos, es un vídeo para hacer un brindis y animar a comprar en el comercio local", destaca Óscar Arbas, presidente de Apesa. Unos vídeos que desde Apesa dicen que gustan a la gente, ya que así se lo trasladan en la calle y a través de sus redes sociales.