Adrián González y Lucía Fernández, campeones de la San Silvestre solidaria de Cangas del Narcea

Cangas del Narcea reunió 266 corredores para la trigésima edición de su San Silvestre. El disparo de un volador marcó la salida de la carrera desde la plaza Conde Toreno, ante el ayuntamiento, a las cinco de la tarde para los corredores menores de 14 años y cuatro minutos después otra gran carcasa dio la salida a las categorías senior que tuvieron que recorrer 2.300 metros de longitud.

El campeón absoluto de la prueba fue el cangués Adrián González Menéndez, reciente campeón de España de mushing, que también consiguió un segundo puesto en la San Silvestre de Pola de Allande, celebrada a mediodía.

Podio masculino de la San Silvestre de Cangas del Narcea. / Ayuntamiento Cangas del Narcea

En la categoría masculina le siguieron en el podio David Menéndez Suárez y Adrián González Linde.

La campeona absoluta fue Lucía Fernández Álvarez, seguida por Lucía González Arias, de Pichón Trail Projet, y Ana García Péres, de A.D. Moal.

Podio femenino de la San Silvestre de Cangas del Narcea. / Ayuntamiento Cangas del Narcea

La organización de la prueba, que corre a cargo del Área de Deportes del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, destaca la gran participación de este año favorecida por el buen tiempo de la jornada. No obstante, la San Silvestre tiene su récord de participación establecido en los 369 corredores de la prueba de 2015.

Además de la parte deportiva y lúdica, la carrera canguesa tiene un componente solidario. Desde hace años se hace una recogida de productos básicos para los Servicios Sociales de Cangas del Narcea. En total se recogieron más de 260 donaciones en las que se incluyen kilos de alimentos y productos de higiene personal y limpieza, “muy demandados por los usuarios de los Servicios Sociales”, recalcan desde la organización, que destaca “la enorme solidaridad de los participantes en la prueba”.

La cita finalizó en el patio del ayuntamiento con la entrega de los trofeos para los primeros clasificados de cada categoría, llevándose el campeón absoluto un jamón además de su trofeo. También se repartió chocolate caliente entre los participantes.