El pueblo con la mejor decoración navideña de Cangas del Narcea está situado en pleno parque natural de Fuentes del Narcea
El concurso, promovido por el Ayuntamiento, también premió a las dos casas mejor adornadas del concejo, a dos calles de la villa y a un comercio
El trabajo del pueblo cangués de Xedré para que el espíritu navideño conquistase cada rincón de la localidad ha tenido premio. El jurado del II Concurso de Iluminación y Decoración de Navidad del Ayuntamiento de Cangas del Narcea lo ha elegido ganador en la categoría de “Mejor Pueblo Decorado”, seguido por Moal.
De hecho, fue precisamente la implicación vecinal en Moal decorando el pueblo desde hace años lo que animó hace dos a que Xedré también siguiese sus pasos y se pusiera manos a la obra para decorar sus casas y jardines, y además llevar los adornos navideños a espacios públicos de la localidad, que se encuentra enclavada en el parque natural de Fuentes del Narcea y que busca ser distinguido con el premio "Pueblo Ejemplar de Asturias".
Merry Fernández recuerda que el proyecto surgió hace un par de años en una reunión de las mujeres del pueblo integrantes del grupo de pandeiro, en la que una de ellas, Olga Collar, comentó lo bonito que estaba Moal decorado y planteó la posibilidad de hacer algo similar en Xedré.
El pueblo se volcó con la decoración
“Empezamos poco a poco, pero todo el mundo se sumó a contribuir, el pueblo se volcó con la iniciativa y desde entonces se pueden ver las casas y jardines muy adornados, a la gente le gusta mucho la Navidad”, explica Fernández.
De la decoración de Xedré llama especialmente la atención la realizada en la fuente del pueblo Fonte Vicha o un enorme cartel con el nombre del pueblo en hierro e iluminado.
“Todos los vecinos se han involucrado, desde los niños a los mayores, además tenemos la suerte de contar gente que tiene unas manos maravillosas como las de Pepe El Fraile, que trabaja la madera y talló el cartel con el nombre de la fuente, o las de Viriato, que con hierro hizo el cartel con el nombre del pueblo, todo el mundo aportó sus conocimientos y habilidades para embellecer el pueblo”, destaca.
Un trabajo comunitario que ha tenido su recompensa al ganar el premio del concurso. “Estamos muy agradecidos por el premio, ha sido muy bien recibido y dio mucha alegría, al final nos sirve de motivación para seguir trabajando y mejorando”, destaca Merry Fernández.
Entrega de los premios en Rengos
La entrega de los premios se realizó en el pueblo ganador del concurso el pasado año, en Rengos. Un acto que contó con la actuación de la Coral Polifónica de Cangas del Narcea.
Además, de los premios a los mejores pueblos decorados en Navidad, también se eligieron las mejores casas. En la villa, la mejor valorada fue la vivienda número 13 de la calle Santa Bárbara y en la categoría de pueblo fue la número 10 del Pládano.
En cuanto a la decoración conjunta, la mejor fue la de la Avenida del Acebo y el segundo puesto fue para la calle Río Sella, de Cangas del Narcea.
En la categoría de comercio, la peluquería C&H se hizo con el premio.
La concejala de Festejos, Alba García, felicitó a los ganadores y también a los participantes en el concurso y recordó que la propuesta busca mantener vivo “el espíritu navideño en Cangas del Narcea” y animó a conseguir entre todos que “cada rincón del concejo brille con más fuerza cada Navidad”.
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas
- El mejor roscón de Reyes artesano de Asturias se elabora y se come en... una pequeña pastelería de Castrillón
- El Principado destina más de 2,5 millones para la carretera que une las localidades morciniegas de Argame y Pedroveya
- El cumpleaños feliz de un popular cura de Oviedo: 'Rezar por mí para que no pierda el humor ni el vigor
- Oviedo tiene un nuevo millonario: un único acertante se lleva un premio de un millón de euros en el sorteo de Euromillones