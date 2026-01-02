El pueblo con la mejor decoración navideña de Cangas del Narcea está situado en pleno parque natural de Fuentes del Narcea

El trabajo del pueblo cangués de Xedré para que el espíritu navideño conquistase cada rincón de la localidad ha tenido premio. El jurado del II Concurso de Iluminación y Decoración de Navidad del Ayuntamiento de Cangas del Narcea lo ha elegido ganador en la categoría de “Mejor Pueblo Decorado”, seguido por Moal.

Merry Fernández con el diploma del premio a Xedré con la edil Alba García. / Benito Sierra

De hecho, fue precisamente la implicación vecinal en Moal decorando el pueblo desde hace años lo que animó hace dos a que Xedré también siguiese sus pasos y se pusiera manos a la obra para decorar sus casas y jardines, y además llevar los adornos navideños a espacios públicos de la localidad, que se encuentra enclavada en el parque natural de Fuentes del Narcea y que busca ser distinguido con el premio "Pueblo Ejemplar de Asturias".

Merry Fernández recuerda que el proyecto surgió hace un par de años en una reunión de las mujeres del pueblo integrantes del grupo de pandeiro, en la que una de ellas, Olga Collar, comentó lo bonito que estaba Moal decorado y planteó la posibilidad de hacer algo similar en Xedré.

El pueblo se volcó con la decoración

“Empezamos poco a poco, pero todo el mundo se sumó a contribuir, el pueblo se volcó con la iniciativa y desde entonces se pueden ver las casas y jardines muy adornados, a la gente le gusta mucho la Navidad”, explica Fernández.

De la decoración de Xedré llama especialmente la atención la realizada en la fuente del pueblo Fonte Vicha o un enorme cartel con el nombre del pueblo en hierro e iluminado.

El jurado del concurso navideño ante el cartel de Xedré. / Benito Sierra

“Todos los vecinos se han involucrado, desde los niños a los mayores, además tenemos la suerte de contar gente que tiene unas manos maravillosas como las de Pepe El Fraile, que trabaja la madera y talló el cartel con el nombre de la fuente, o las de Viriato, que con hierro hizo el cartel con el nombre del pueblo, todo el mundo aportó sus conocimientos y habilidades para embellecer el pueblo”, destaca.

Un trabajo comunitario que ha tenido su recompensa al ganar el premio del concurso. “Estamos muy agradecidos por el premio, ha sido muy bien recibido y dio mucha alegría, al final nos sirve de motivación para seguir trabajando y mejorando”, destaca Merry Fernández.

Entrega de los premios en Rengos

La entrega de los premios se realizó en el pueblo ganador del concurso el pasado año, en Rengos. Un acto que contó con la actuación de la Coral Polifónica de Cangas del Narcea.

Premiadas en diferntes categorías del concurso de decoración navideña. / Benito Sierra

Además, de los premios a los mejores pueblos decorados en Navidad, también se eligieron las mejores casas. En la villa, la mejor valorada fue la vivienda número 13 de la calle Santa Bárbara y en la categoría de pueblo fue la número 10 del Pládano.

En cuanto a la decoración conjunta, la mejor fue la de la Avenida del Acebo y el segundo puesto fue para la calle Río Sella, de Cangas del Narcea.

En la categoría de comercio, la peluquería C&H se hizo con el premio.

La concejala de Festejos, Alba García, felicitó a los ganadores y también a los participantes en el concurso y recordó que la propuesta busca mantener vivo “el espíritu navideño en Cangas del Narcea” y animó a conseguir entre todos que “cada rincón del concejo brille con más fuerza cada Navidad”.