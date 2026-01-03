Los Reyes Magos estrenarán carrozas en la cabalgata de Cangas del Narcea: serán más grandes y mejor iluminadas

La cabalgata de los Reyes Magos en Cangas del Narcea lucirá nuevas carrozas para llevar al Príncipe Aliatar y a Sus Majestades gracias al trabajo de la asociación cultural "Peña L’Alcanta de Obacho". Los componentes del colectivo llevan desde 2016 haciéndose cargo de retocar y poner a punto las carrozas de los Magos de Oriente, pero este año la Concejalía de Cultura les propuso hacer sus propias creaciones y renovar por completo la comitiva, un reto que aceptaron.

El encargo les llegó en noviembre y rápidamente se pusieron manos a la obra, porque el trabajo para crear los cuatro carruajes desde cero necesitaría tiempo. "Comenzamos contabilizando las horas por curiosidad, pero empezamos a sumar demasiadas y lo dejamos de hacer", asegura José Antonio Fernández, cuyo principal trabajo fue la instalación de la iluminación en las carrozas.

Tiras de luces LED

Precisamente, la mayor apuesta fue darles mucha luz para conseguir que resalten por las calles durante la noche. De este modo, todas las decoraciones que adornan los laterales están enmarcadas con tiras de luces LED. Unas decoraciones que fueron realizando con planchas de espuma foam y goma eva.

El peso del diseño de cada una de las carrozas, que lucen los colores azul, rojo, verde y dorada, para Aliatar, recayó en Marisa Fernández, aunque todo el grupo aporta sus ideas. Para el montaje fue clave José Manuel Tejón. El grupo de trabajo lo completan Susana Marcos, Pilar Marcos, Yolanda González, Verónica Rodríguez y Leyre Tejón.

En primer término, Marisa Fernández y Susana Marcos. Detrás, Leyre Tejón y José Manuel Tejón. / D. Álvarez

"Todos somos familia y compartimos la afición por las manualidades, es algo que nos gusta porque nos hace desarrollar mucho la imaginación y nos divertimos haciéndolo, aunque a veces también discutimos", reconoce José Antonio Fernández, que asegura que es muy satisfactorio ver el avance del trabajo.

Recuerdan que no son profesionales, pero aseguran que intentan trabajar para que el resultado sea lo más profesional posible. Su participación en el concurso de carnaval de Cangas con llamativas carrozas cada año y su esfuerzo para decorar su pueblo creen que es lo que ha hecho que reciban el encargo, primero, de cuidar los detalles de las carrozas existentes en los años anteriores y, ahora, de dar el paso de crear unas nuevas.

Unas carrozas más grandes

Las carrozas han crecido en tamaño 1,30 metros. En total, tienen unas medidas de 3,30 metros de largo por 1,40 de ancho. Otra novedad es que han elevado los tronos de los Reyes Magos para que sean más visibles. Con esa misma idea de ganar visibilidad decidieron no cubrirlas, porque en caso de lluvia, aunque las carrozas tuviesen techo tampoco podrían salir. Así que ahora, con el trabajo realizado esperan que el mal tiempo que se anuncia para la jornada del 5 de enero respete la tarde y permita celebrar las cabalgatas.

José Antonio Fernández y Yolanda González colocan luces led. / D. Álvarez

“Esperamos que a la gente le guste, sobre todo que los niños lo puedan disfrutar, con esa ilusión lo hicimos, porque fueron muchas horas de trabajo y dedicamos a ello parte de nuestros días de vacaciones, pero alguien tiene que hacerlo para que no se acabe todo”, destacan.

La cabalgata canguesa comenzará a las 18.00 horas ante el Ayuntamiento. Desde el balcón de la Casa Consistorial, los tres Reyes Magos saludarán a los más pequeños antes del inicio del desfile. Si el tiempo lo permite, también está previsto que haya espectáculo de malabares y fuego al inicio y final de la cabalgata y durante su desarrollo.